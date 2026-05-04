Спите на слаба светлина? Бъдете готови да качите килограми

Повечето хора знаят, че гледането в екрани преди лягане може да наруши съня. Но какво става, ако спите добре? Ново проучване разкрива една по-тревожна истина: излагането на светлина през нощта може да доведе до наддаване на тегло, дори когато сънят изглежда незасегнат. Проблемът е по-дълбок от безсънните нощи – става въпрос за това как изкуствената светлина след залез слънце коренно променя метаболизма на тялото ви.

Когато светлината попадне в очите ви през нощта, тя сигнализира на мозъка ви, че денят не е приключил. Катрин Дж. Рийд, изследовател по медицина на съня в Северозападния университет, обяснява, че това поддържа реакцията ви към стреса активна, когато тя би трябвало да почива. Проучване от 2022 г. установява, че хората, които спят при осветеност от едва 100 лукса – представете си слабо осветен коридор – показват повишен пулс през цялата нощ и нарушена функция на инсулина. Телата им са били принудени да отделят допълнително инсулин само за да поддържат нормални нива на кръвната захар, което е повишило инсулиновата резистентност с 15%. С течение на времето този метаболитен хаос води до натрупване на тегло.

Какви са последствията?

Последствията са измерими. Едно проучване, проследяващо над 43 000 жени, установи, че тези, които спят с включен телевизор или светлина, са със 17% по-склонни да натрупат 5 кг или повече в рамките на пет години, дори и след като се отчетат диетата и физическата активност. Синята светлина от цифровите екрани изглежда е особено вредна, като проучвания я свързват с лош контрол на кръвната захар, докато червената светлина не показа никакви отрицателни ефекти. Учените смятат, че изкуствената светлина може също да "изключи" кафявата мастна тъкан – мастната тъкан, която изгаря калории и помага за регулиране на теглото.

Самото наддаване на тегло създава опасен цикъл, като увеличава риска от диабет, сърдечни заболявания и проблеми със ставите, които допълнително ограничават физическата активност. Решението обаче дава надежда. Излагането на ярка сутрешна светлина, в идеалния случай естествена слънчева светлина с интензивност над 500 лукса, помага за синхронизиране на вътрешните биологични часовници на организма и подпомага по-здравословния метаболизъм. В трите часа преди лягане поддържайте осветеността под 100 лукса и спете в пълна тъмнина. Това означава да приберете телефоните и таблетите си рано, тъй като синята им светлина се оказва особено смущаваща. Освен че предпазва съня, намаляването на излагането на светлина през нощта помага за контролиране на теглото, подпомага здравето на метаболизма и може да намали риска от хронични заболявания. Малки промени в осветлението могат да направят значителна разлика в начина, по който тялото ви обработва енергията, пише AcroBioTech.

