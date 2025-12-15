Късметче според зодията за тази седмица, 15 - 21 декември 2025

Овен

Инвестирайте в професионалния си успех, Овни. Започва щастлив и продължителен период на успех в кариерата ви. Въпреки че това ще достигне своя връх веднага след новата година, е важно да започнете да обръщате внимание на това накъде се чувствате водени през следващата седмица.

Телец

Късметлии сте, Телци. Това е началото на един невероятно щастлив период за вас. Това е забележителна възможност да направите промени, да се възползвате от нови възможности и да откажете да се задоволявате с по-малко от живота на мечтите си.

Близнаци

Близнаци, не пренебрегвайте чувствата си. Предстои откровение в кариерата ви. Ще разберете от какво наистина се нуждаете и искате. Вместо да мислите, че кариерата ви може да изглежда само по един начин, бъдете отворени за нови и иновативни идеи, които могат да ви помогнат да оформите живота, който искате.

Рак

Вярвайте в себе си, Раци. Създават се възможности за положителна промяна в личния и професионалния ви живот. Тази енергия ви помага да култивирате живот, който обичате, като същевременно се чувствате подкрепени от Вселената. Свикнали сте толкова много с борби и предизвикателства, че трябва да помните, че сега сте в ера на спокойствие. Позволете на всичко, което е предназначено за вас, да се случи.

Лъв

Задайте курс за бъдещето сию. Новолунието в петък, 19 декември, ви помага да оставите миналото зад гърба си и да се съсредоточите върху това, което предстои. Прегърнете красивото пътешествие на живота, живейте мащабно и бъдете страстни във всичко, което правите.

Дева

Дева, направи живота си такъв, какъвто искаш. През този период позволете на щастието ви да стане приоритет във всичко, което правите. Независимо дали става въпрос за работа, взаимоотношения или подобряване на семейните ситуации, енергията на Козирог ви дава силата да направите всичко.

Везни

Накарайте магията да се случи, Везни. Изпитвате вълна от щастлива енергия в кариерата си. Ще привлечете правилния вид внимание и ще позволите на другите да видят всичките ви таланти. Не забравяйте да използвате това в своя полза, защото може да ви се открие и възможност, която да промени живота ви.

Скорпион

Позволете си да бъдете щастливи. В сряда, 17 декември, Луната в Скорпион се подравнява с Нептун в Риби, носейки божествени награди за това, че сте избрали себе си и сте приоритизирали мечтите си. Предизвикайте разказа за борба. Отхвърлете убеждението, че трябва да пожертвате мечтите си и вдишайте в пространството на възможностите.

Стрелец

Въпреки че през този период могат да се появят нови възможности, не забравяйте да си дадете достатъчно време за размисъл. Прегърнете автентичността, докато затваряте тази глава и започвате друга. Това е вашият шанс за божествено нулиране. Време е да приключите с миналото.

Козирог

Енергията през тази седмица е предназначена да ви дари с късмет, ново начало, успех и богатство. Уверете се, че сте наясно какво искате и не приемайте по-малко. Покажете се по нови начини. Поемайте рискове и вярвайте, че 2026 е вашата година на пробив.

Водолей

Събудете се за своята висша истина, Водолей. Започва важен период на пробуждане. Може да се нуждаете от по-дълги периоди на време, прекарани сами, така че не забравяйте да държите дневника си под ръка. Знайте, че всичко, което възниква през този период, не е случайно. Приемайте всеки момент като знак, че вселената ви води към това, което е предопределено за вас.

Риби

Послушай сърцето си и си постави за цел успех. Предстои благоприятен момент в професионалния ви живот. Новолунието е време да си поставите намерения, да започнете нова глава и да започнете да правите планове за това, което се надявате да постигнете. В Стрелец всичко е свързано с кариерата ви и най-накрая да постигнете успеха и признанието, които заслужавате.