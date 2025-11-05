Късметче според зодията за тази седмица, 3 - 9 ноември 2025

Овен

Мощната астрологична енергия тази седмица ще ви покаже усилията, които трябва да положите във взаимоотношенията си занапред. Вие се докоснахте до това послание по време на сезона на Везни и тази пълна Суперлуна ще го повтори за пореден път. Овни, вие научавате защо е важно да бъдете добър партньор и приятел.

Телец

Още: Ретрограден Меркурий от 9 до 29 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

Тази седмица ще подчертае промените, които трябва да направите, що се отнася до взаимоотношенията в живота ви, Телец. Ако сте влагали твърде много от енергията си в другите, Луната в Телец ще ви покаже, че трябва да направите крачка назад и да защитите границите си.

Близнаци

Суперлуната в Телец е тук, за да ви научи много за връзките, които имате в момента, Близнаци. По време на тази лунна фаза ще започнете да анализирате хората, които имате в живота си. Може да откриете, че трябва да се откъснете от връзки, които вече не са удовлетворяващи.

Рак

Още: Най-щастливият ден през ноември 2025 за всяка зодия

Това е доста интензивен транзит, който хвърля светлина върху вашите постижения и упоритата работа, която сте положили през последните шест месеца, Рак. Луната в тази позиция ще насочи вниманието ви към вашите умения за работа в група. Не забравяйте да слушате другите и да давате добър пример.

Лъв

Това е вдъхновяващо време да работите за постигане на целите си или да се съсредоточите върху засаждането на нови семена. Ако вашият приоритет в момента е кариерата ви, Суперлуната ще ви служи като пътеводна светлина, осигурявайки ви нови умения. Меркурий в друг огнен знак също ще ви даде мощно предимство.

Дева

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 3-9 ноември 2025

Пълнолунието в Телец ще разшири хоризонтите ви, скъпи Деви. Това е подходящ момент да се съсредоточите върху усвояването на настоящите си умения. Въпреки че може да е изкушаващо да се впуснете в ново пътешествие на обучение, би било по-добре да се потопите напълно в настоящите. Може да имате възможност да се насладите на приключението у дома чрез четене или писане, докато разширявате хобитата си.

Везни

Тъй като Луната е в същия знак като Венера, това е период на растеж за вас, Везни. Ако сте във връзка, сезонът на Скорпиона ще ви накара да обсъждате съвместните си финанси с партньора си. Развитието на комуникацията ви ще бъде съществена част от този транзит, тъй като ще ви помогне да разбирате по-добре хората около вас и дори да укрепите връзките си с тях.

Скорпион

Още: Ноември 2025 ще бъде най-добрият месец в годината за тези 3 зодии

Луната в Телец ще ви помогне да бъдете по-търпеливи и внимателни към действията си, когато става въпрос за взаимодействията ви с другите. Любовта също ще бъде част от тази енергия, носейки повече хармония във вашия сектор на взаимоотношенията. Венера ще влезе във вашия знак след пълнолунието, което ще засили връзките, които имате с другите.

Стрелец

Суперлуната в Телец ще ви покаже много за грижата за себе си и за опазването на енергията и границите ви. Ако сте отделяли твърде много от времето си на другите, тогава фокусът ще бъде върху вас през тази лунна фаза. Ще трябва да балансирате времето си разумно и да се вслушвате в тялото си, ако сте се чувствали претоварени или изтощени.

Козирог

Още: Най-големите късметлии на зодиака през 2026

Елементи на романтика ще бъдат част от тази седмица, което го прави прекрасен момент да покажете на партньора си, че го обичате и ви е грижа за него. За тези, които се срещат, това е магнетичен период, който ще ви помогне да срещнете хора със сходни интереси. Разбира се, изчакайте до края на ретроградния период, за да започнете нова връзка.

Водолей

Водолей, през тази седмица ще станете лидер и всичко започва от дома. Под пълната Суперлуна в Телец ще поемете водещата роля у дома и ще откриете как да бъдете пътеводна светлина за другите. Може да проведете по-задълбочени разговори с членове на семейството, свързани с миналото, което ще доведе до по-добро разбиране на вашата история и корени.

Риби

Прегърнете прекрасната енергия в този момент и се освободете от всякакви ограничаващи нагласи, които имате. Не слушайте вътрешния си критик, а вместо това се съсредоточете върху това да поемете водещата роля и да се доверите на процеса. Луната ви показва, че сте тук, за да победите, стига да се превърнете в най-големия си поддръжник.