След руския тест на "Буревестник": САЩ отвърнаха - изстреляха ракета, способна да носи ядрена глава (СНИМКИ)

Около две седмици след руското изпитание на ракетата с ядрено задвижване "Буревестник" Съединените американски щати отвърнаха с тестово изстрелване на междуконтинентална балистична ракета Minuteman III. При опита оръжието е било без поставена бойна глава, но по принцип може да носи ядрена. Тестът е бил проведен на 5 ноември от Глобалното ударно командване на ВВС на САЩ. Изстрелването е станало от космическата база "Ванденберг" в Калифорния.

Този тест, обозначен като GT 254, "оцени текущата надеждност, оперативна готовност и точност на системата", която е "крайъгълен камък на националната отбрана на Америка", обявиха от ударното командване в официалното прессъобщение.

Още: Малките държави, останали без защита, скоро могат да се сдобият с ядрени оръжия

Екип от пилоти от 625-а ескадрила за стратегически операции, използвайки системата за управление на изстрелване от въздуха (ALCS) от борда на самолет E-6B Mercury на ВМС на САЩ, е изстрелял ракетата и е тествал "ефективността и непрекъснатата готовност" на системата.

"GT 254 не е просто изстрелване – това е цялостна оценка за проверка и валидиране на способността на системата за междуконтинентални балистични ракети да изпълнява своята ключова мисия", заяви подполковник Кари Рей, който е командир на 576-а ескадрила за летателни изпитания. "Данните, събрани по време на изпитанието, са безценни за осигуряване на продължителна надеждност и точност на оръжейната система", смята той.

⚡ The United States has tested a Minuteman III intercontinental ballistic missile — without a warhead, but capable of carrying a nuclear one



The test launch was carried out from Vandenberg Space Force Base in California. The missile traveled about 4,200 miles and reached its… pic.twitter.com/E6kzq1iQ3u — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2025

Тестът е потвърдил "надеждността" на оръжейната система

Изстрелването е част от поредица "рутинни и периодични дейности", които са от решаващо значение за оценката и валидирането на способностите на Minuteman III. Тези тестове, провеждани при строги протоколи за безопасност, позволяват на ударното командване да събира ценни данни.

Още: Отговорният министър опроверга Тръмп за ядрените тестове, Китай отхвърли обвиненията на републиканеца

"Този тест потвърди надеждността, адаптивността и модулността на оръжейната система“, заяви полковник Дъстин Хармън, командир на 377-ма група за тестване и оценка. „Чрез тази всеобхватна оценка, проведена от специален екип от авиатори на ударното командване, ние гарантираме най-високите стандарти за цялостност и надеждност на системата за междуконтинентални балистични ракети на страната".

377-ма група за тестване и оценка е единствената специализирана организация за тестване на междуконтинентални балистични ракети във Военновъздушните сили на САЩ. Тя е наблюдавала изкъсо планирането и изпълнението на изпитанието.

Ракетата е летяла над 6700 км

Невъоръжената междуконтинентална балистична ракета е изминала около 6750 км до тестовата площадка за противоракетна отбрана „Роналд Рейгън“ на Командването за космическа и ракетна отбрана на Армията на САЩ на Маршаловите острови (в Тихия океан).

Още: Пропаганда ли са новите ядрени оръжия на Русия? Руслан Трад в Студио Actualno (ВИДЕО)

Изпитателният полигон „Рейгън“, оборудван с модерни сензори, включително високоточни радари, оптични сензори и телеметрия, е събрал важни данни по време на крайната фаза на полета. Сега следва анализ на тези данни, посочват от ударното командване на САЩ.

"Докато ВВС на САЩ модернизират своите междуконтинентални балистични ракети с оръжейната система LGM-35A Sentinel, поддържането на готовността на съществуващите Minuteman III остава основен приоритет", гласи съобщението.

Снимка: Getty Images

Путин хвърли ръкавицата, Тръмп отговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди дни нареди на Пентагона да възобнови незабавно ядрените опити - в отговор на руските тестове на ракетата с ядрено задвижване "Буревестник" и ядреното торпедо "Посейдон": Плашилото на Путин, суперторпедото "Посейдон", няма да може да изпълни мисията си.

Решението на Тръмп се основава на аргумент, който е често срещан в неговата администрация - че изпитанията са необходими, за да се противодейства на нарастващата заплаха от страни като Русия, Китай и Северна Корея, които през последните години модернизираха ядрените си програми.

От Кремъл уточниха, че техните изпитания не са били ядрени, макар диктаторът Владимир Путин да се хвалеше колко уникална е "Буревестник". Китай също опроверга думи на Тръмп, че провежда такива тестове. Същевременно републиканският президент на САЩ допуска неточност - Министерството на енергетиката отговаря за ядрените опити, каквито в САЩ не са извършвани от 1992 г. насам, а не Пентагонът. Тръмп е изправен и пред сериозни предизвикателства: Какво може да спре САЩ да възобновят ядрените тестове?