Войната в Украйна:

Гарет Бейл попиля от критики две от големите звезди на Реал Мадрид след загубата от Ливърпул

05 ноември 2025, 16:30 часа 359 прочитания 0 коментара
Гарет Бейл попиля от критики две от големите звезди на Реал Мадрид след загубата от Ливърпул

Гарет Бейл остана разочарован от представянето на звездите на Реал Мадрид Килиан Мбапе и Винисиус в двубоя от основната фаза на Шампионската лига срещу Ливърпул. 15-кратният клубен шампион на Европа загуби с 0:1 в Англия късно снощи, допускайки първо поражение в турнира през сезона. А Бейл смята, че Мбапе и Винисиус са разочаровали в офанзивен план в последната третина от теерна, където не са създали нищо опасно за защитата на Ливърпул. 

Бейл не спести нищо на безидейните Мбапе и Винисиус

"Не видяхме Мбапе и Винисиус да покажат някаква магия в последната третина от терена, за да върнат Реал Мадрид в играта. Разочароващо е, че атаката не притежаваше качеството, което обикновено очаквате от футболистите на Реал Мадрид. Понякога просто трябва да се опитат да преминат през защитник", каза Гарет Бейл, който гостува в предаването на CBS Sports.

Още: Флорентино Перес взе решение - Винисиус Жуниор приключи с Реал Мадрид!

Гарет Бейл

"Те (Мбапе и Винисиус) очевидно са по-бързи от всички останали на терена, но може би не го правят, защото няма никой в наказателното поле, който да очаква паса им. Може би им липсва този типичен централен нападател, около когото се изгражда цялата атака", добави още бившият футболист на Реал Мадрид.

Още: Българин показа на Трент кой е правилният отбор (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Реал Мадрид Гарет Бейл Килиан Мбапе Винисиус Жуниор информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес