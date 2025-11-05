Гарет Бейл попиля от критики две от големите звезди на Реал Мадрид след загубата от Ливърпул

Гарет Бейл остана разочарован от представянето на звездите на Реал Мадрид Килиан Мбапе и Винисиус в двубоя от основната фаза на Шампионската лига срещу Ливърпул. 15-кратният клубен шампион на Европа загуби с 0:1 в Англия късно снощи, допускайки първо поражение в турнира през сезона. А Бейл смята, че Мбапе и Винисиус са разочаровали в офанзивен план в последната третина от теерна, където не са създали нищо опасно за защитата на Ливърпул.

Бейл не спести нищо на безидейните Мбапе и Винисиус

"Не видяхме Мбапе и Винисиус да покажат някаква магия в последната третина от терена, за да върнат Реал Мадрид в играта. Разочароващо е, че атаката не притежаваше качеството, което обикновено очаквате от футболистите на Реал Мадрид. Понякога просто трябва да се опитат да преминат през защитник", каза Гарет Бейл, който гостува в предаването на CBS Sports.

"Те (Мбапе и Винисиус) очевидно са по-бързи от всички останали на терена, но може би не го правят, защото няма никой в наказателното поле, който да очаква паса им. Може би им липсва този типичен централен нападател, около когото се изгражда цялата атака", добави още бившият футболист на Реал Мадрид.

