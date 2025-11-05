38 години разлика: Сгодена ли е Мадона за младото си гадже?

Поп иконата Мадона отново попада под светлината на прожекторите, този път заради любовния си живот. Според редица таблоидни публикации, 67-годишната певица "тайно" се сгодила за футболиста Аким Морис, който е с 38 години по-млад от певицата. Слуховете за годежа им се появиха още в началото на 2025 г., когато Мадона публикува снимки с диамантен пръстен по време на пътуване до Токио.

Слуховете за сватба

Според източници на RadarOnline, певицата е приела предложение за брак от футболиста, който играе за клуба NY Renegades FC. Връзката им става публична през лятото на 2024 г., след като двамата са забелязани заедно по време на фотосесия за списание "Paper Magazine".

What's coming out of The Vault today? Insiders tell us Madonna, 67, is 'secretly engaged' to her much-younger boyfriend Akeem Morris – and the wedding may be closer than anyone thinks. But what does her inner circle have to say? Head to Keeping Tabs on Substack and upgrade your… pic.twitter.com/8BtEErXPmQ — Radar Online (@radar_online) October 30, 2025

Появиха се спекулации за възможните места при евентуална бъдеща сватба, сред които са Италия и Португалия. Не е изключено обаче потенциалната церемония да бъде в имение на Мадона в Източен Хемптън. Таблоидите съобщават, че певицата обмисля и правен предбрачен договор, което подсказва сериозността на отношенията им.

Снимка: Getty Images

Все още обаче нито Мадона, нито Морис са направили официално изявление за годежа си. Няма потвърдена дата за сватба, нито публична покана към медиите. Разликата във възрастта остава ключов елемент, който привлича вниманието и поражда дискусии сред фенове и критици.

Мадона неведнъж е демонстрирала, че не се страхува да създава връзки с по-млади мъже. Според източници, настоящата ѝ връзка я прави по-щастлива, отколкото е била през последните десетилетия. Феновете следят с интерес развитието на историята, като тя потенциално може да бъде третият брак за легендарната певица, след като досега е била омъжена два пъти.

До момента обаче всичко остава на нивото на слухове и спекулации, а светът очаква официална новина от самата Мадона или нейния нов партньор.