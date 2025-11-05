Сирийските емигранти ще останат завинаги в Германия, планът на Мерц е илюзия

Почти всички сирийци ще останат в Германия завинаги. Изявленията на канцлера Фридрих Мерц за евентуално масово репатриране на сирийци в страната им нямат нищо общо с реалността. Така смята експертът по миграция Даниел Тим от Университета в Констанц. В интервю за BILD той нарече плановете за депортиране или доброволно връщане на десетки хиляди сирийци "напълно илюзорни".

Според Тим, дори с максимални усилия, германското правителство няма да може да върне значителен брой мигранти.

"Просто пресметнете. Имаме 250 работни дни в годината. Дори ако всеки ден излита по един чартърен полет с 50 пътници на борда, това би се равнявало само на 12 000 до 13 000 души годишно. Това са 2 до 3% от всички сирийци в Германия", отбеляза той.

Според Министерството на вътрешните работи, приблизително 900 000 сирийски граждани живеят в момента в Германия, а други 200 000 вече са получили германско гражданство.

"Или поради правната ситуация, или поради неспособността на федералното правителство да организира нови депортации, огромното мнозинство ще остане. Бих се изненадал, ако повече от 10 000 души бъдат депортирани в Сирия през следващите две години", смята експертът.