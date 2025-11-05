Механик обясни основните причини за запалване на автомобилите

Медиите често съобщават, че някъде се е запалила кола, а причините не могат да бъдат установени веднага. Истината е, че подобни истории се случват по-често, отколкото изглежда. Колите изгарят не само след инцидент, но и само на паркинги или магистрали - и бензинът не винаги е виновен.

Автомобилни механици са категорични, че най-често колите се запалват поради небрежност на шофьора или собственика. Хората не следят окабеляването, течовете, състоянието на батерията. Искра, комбинирана с петрол – и имаме пожар. А петте основни причини, които най-често водят до подобни инциденти са:

Прегряване на двигателя

Когато вентилаторът или помпата на радиатора не работят, температурата рязко се повишава. Горещите течности могат да попаднат върху метал или проводници и да се запалят незабавно. Ако стрелката на панела пълзи в червената зона, спрете незабавно.

Лошо обслужване

Според Администрацията за пожарна безопасност на САЩ почти половината от случаите се дължат на технически неизправности. Стари маркучи, протрити проводници, маслени петна под капака са директна покана към пламъка.

Електричество

Неправилно свързаното оборудване или стара батерия често са източник на късо съединение. Механик припомня случай при който една седмица след инсталиране на несертифицирана акустика колата се запалва и изгаря.

Горивна система

Дори капка бензин, която попадне върху топъл блок на двигателя, може да бъде фатална. Ако усетите миризма на гориво, не отлагайте посещение в сервиза.

Топлина и суха трева

В горещо време кола, паркирана на сухо поле, може да запали тревата с отработени газове. Огънят бързо се разпространява в тялото. Подобни инциденти са често срещани в райони с по-топъл климат.

Спасителите съветват да имате малък пожарогасител в багажника и да паркирате само на асфалт или гъста земя. И най-важното - не пренебрегвайте малките неща. Петно под колата, миризма на изгаряне или прегряване - това не е "ще разбера по-късно". Това може да е последното пътуване.