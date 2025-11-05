Цветомир Найденов заплаши: Кабаков ако го видя на наш мач...няма да има мач

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, никак не е очарован от завръщането на Георги Кабаков в българския футбол. През последните няколко седмици съдия №1 на страната беше със спрени права, но сега те му бяха възстановени. Пловдивчанинът е пратен на Спартак Варна – Септември и Найденов смята, че ще „изпълнява много специална поръчка“.

В допълнение бизнесменът беше категоричен, че отборът му няма да играе, ако Георги Кабаков е съдийски назначение за конкретен двубой с участието на „червените“.

Босът на ЦСКА с нова атака по родните съдии

„А! Нотариуса възкръсна! Гледам, че са го пратили на Спартак Вн - Септември с други две сладурлета от Царството на корумпетата а.к.а Пловдивската съдийска колегия : Георги Стоянов(това корумпе ни свири мача във Враца), който му е семеен приятел и другата му дружка Влади Вълков, с който признаха гола с двете ръце. ОПГ-то се допълва от Железното корумпе, който е ВАР. Явно ще се изпълнява неква много специална поръчка. Много силна бригада е събрана там“.

„На Георги Кабаков му остана да свири само подобни мачове, защото силните отбори знаят колко е зависим и никой не го иска на техните мачове… Game Over за Нотариуса“, написа Найденов в социалните мрежи, а в коментарите допълни:

„Този, ако го видя на наш мач… няма да има мач! Да се знае предварително…“.

