Войната в Украйна:

Цветомир Найденов заплаши: Кабаков ако го видя на наш мач...няма да има мач

05 ноември 2025, 16:07 часа 389 прочитания 0 коментара

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948Цветомир Найденов, никак не е очарован от завръщането на Георги Кабаков в българския футбол. През последните няколко седмици съдия №1 на страната беше със спрени права, но сега те му бяха възстановени. Пловдивчанинът е пратен на Спартак Варна – Септември и Найденов смята, че ще „изпълнява много специална поръчка“.

В допълнение бизнесменът беше категоричен, че отборът му няма да играе, ако Георги Кабаков е съдийски назначение за конкретен двубой с участието на „червените“.

ОЩЕ: В България не спряхме да плачем за нови и модерни стадиони, но за пореден път доказахме, че не сме дорасли за тях

Босът на ЦСКА с нова атака по родните съдии 

А! Нотариуса възкръсна! Гледам, че са го пратили на Спартак Вн - Септември с други две сладурлета от Царството на...

Posted by Tzvetomir Naydenov on Wednesday, November 5, 2025

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„А! Нотариуса възкръсна! Гледам, че са го пратили на Спартак Вн - Септември с други две сладурлета от Царството на корумпетата а.к.а Пловдивската съдийска колегия : Георги Стоянов(това корумпе ни свири мача във Враца), който му е семеен приятел и другата му дружка Влади Вълков, с който признаха гола с двете ръце. ОПГ-то се допълва от Железното корумпе, който е ВАР. Явно ще се изпълнява неква много специална поръчка. Много силна бригада е събрана там“.

„На Георги Кабаков му остана да свири само подобни мачове, защото силните отбори знаят колко е зависим и никой не го иска на техните мачове… Game Over за Нотариуса“, написа Найденов в социалните мрежи, а в коментарите допълни:

„Този, ако го видя на наш мач… няма да има мач! Да се знае предварително…“.

ОЩЕ: Босът на ЦСКА 1948 скочи на двама съдии след хикса с Ботев Враца: Гнусните корумпета манипулират резултати (ВИДЕО) 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Георги Кабаков ФК ЦСКА 1948 Първа лига Цветомир Найденов информация 2025
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес