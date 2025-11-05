Пробив в борбата срещу СПИН: Антитяло блокира 98% от щамовете на ХИВ

В световен мащаб 44 милиона смъртни случая – това е тъжната статистика за ХИВ/СПИН от момента на първото му откриване през 1981 г. Oфициално открит през 1983 г., СПИН се счита за една от най-тежките епидемии в историята на човечеството. Броят на смъртните случаи, свързани със СПИН, постоянно намалява през годините благодарение на кампаниите за осведомяване, образованието и превенцията, но все още има хора, които умират.

През 2024 г. UNAIDS съобщи, че броят на смъртните случаи, свързани със СПИН, е около 630 000 души годишно в световен мащаб.

Новото откритие на антитяло срещу ХИВ от Университетската болница в Кьолн, Германия, дава надежда, че на хоризонта може да се появи още едно оръжие в борбата срещу вируса.

Тествани са над 800 антитела срещу ХИВ

Изследователският екип, ръководен от Флориан Клайн, директор на Института по вирусология в Кьолн, е изследвал кръвни проби от 32 души. Всички те са били заразени с ХИВ, но са развили особено силна и широко ефективна антитялова реакция срещу вируса, без никаква медицинска намеса.

Изследователите са тествали над 800 различни антитела от тези кръвни проби за способността им да неутрализират ХИВ. Един от тях, наречен 04_A06, се откроява. Антитялото блокира мястото, където вирусът се свързва с клетките, когато инфектира човек. По този начин то предотвратява проникването на ХИВ в клетките на организма. Когато вирусът проникне в клетката, той я препрограмира да възпроизвежда вируса, което в дългосрочен план отслабва имунната система.

Антителата в човешката имунна система се произвеждат от В-лимфоцитите или В-клетките. Когато В-клетките открият патогени, те се превръщат в плазмени клетки, които освобождават антитела, като антитялото 04_A06, открито от изследователите в Кьолн.

Изследователите декодираха този процес, или "план", за антитялото 04_A06 с надеждата, че ще могат да го възпроизведат. "Използвате генетичния план на антитялото, прехвърляте го в клетъчна линия в лабораторията и използвате друга клетка, като ѝ казвате: Моля, произведи това антитяло", обясни Клайн пред DW.

Антитяло 04_A06: лечение и профилактика на ХИВ

В експерименти с мишки, заразени с ХИВ, антитялото 04_A06 неутрализира повечето ХИВ инфекции. Общо изследователите са провели експерименти с почти 340 варианта на ХИВ, включително такива, които са резистентни към други антитела. "ХИВ има голямо генетично разнообразие, вирусите са доста различни", обясни Клайн. "Това е, което прави ХИВ толкова труден за лечение."

Но антитялото 04_A06 неутрализира 98% от тестваните варианти на ХИВ. Изследователите заявиха, че антитялото 04_A06 може да помогне на хора, които вече са заразени с ХИВ, тъй като блокира достъпа на вируса до клетките.

"То се прикрепя към протеина на обвивката на вируса, така че вирусът вече не може да зарази целевата клетка", обясни Клайн. Освен това вирусите, блокирани от 04_A06, се разпознават по-добре и се елиминират активно от имунната система на организма.

Изследователите се надяват, че 04_A06 може да предотврати и ХИВ инфекции. "Антитялото пресича вирусите, преди те да могат да заразят клетките и да се размножат в организма", обясни Клайн.

Така новооткритото антитяло може да действа като пасивна имунизация. Активна имунизация би била ваксина, която позволява на организма сам да произвежда антитела. Но все още няма ваксина срещу ХИВ.

Състоянието на разработването на ваксина срещу ХИВ и лекарства

Проучванията за ваксина срещу ХИВ, базирана на mRNA технология, продължават. Изследователите имат за цел да стимулират имунния отговор с протеин, взет от обвивката на ХИВ. Това е външната обвивка на вируса, която, подобно на тази на вируса, причиняващ COVID-19, има вградени протеинови шипове, които позволяват на вируса да се прикрепи към клетките и да ги инфектира. Досега обаче този метод е тестван само за един вариант на ХИВ.

Клайн заяви, че ще бъде предизвикателство да се стимулира производството на мощни и широко неутрализиращи антитела от организма с активна ваксина. Различни лекарства се предлагат под формата на хапчета или инжекции като профилактична мярка срещу HIV инфекция. И те са много успешни. Обикновено обаче хапчетата трябва да се приемат ежедневно.

Съществуват дългодействащи инжекционни профилактични лекарства, като ленакапавир или каботегравир, които създават "депо" функция в организма. Депото позволява на организма да освобождава активната съставка бавно. А това означава, че са необходими само две инжекции годишно.

Клайн каза, че идеята зад профилактиката с антитела с 04_A06 е, "че [може] да се мине без таблетки, защото шансът да се предотврати инфекция е повече от 90%". Профилактиката с антитела, използваща 04_A06, трябва да се приема приблизително на всеки шест месеца, подобно на ленакапавир.

Алтернативи на антитялото 04_A06

Изследователите са открили и други широко неутрализиращи антитела срещу ХИВ. Александра Тркола, директор на Института по медицинска вирусология в Университета в Цюрих, обаче заяви: "04_A06 определено е изключително мощен представител на тази група".

Силата на антителата определя колко – или колко малко – антитела са необходими, за да се постигне силен ефект. Това е важно, ако откритието в Кьолн трябва да се превърне в лекарство, което се прилага чрез инжекция, например.

Силата определя и колко често ще е необходима инжекция. "Теоретично, 04_A06 сам по себе си постига ефикасност, която иначе се постига само при комбинации от антитела", каза Тркола, който не е участвал в изследването в Кьолн.

Но вероятно ще мине известно време, преди 04_A06 да се превърне в лекарство, каза Кристоф Спинер, ръководител на отделението по инфекциозни болести в клиниката "Klinikum rechts der Isar" към Техническия университет в Мюнхен (TUM).

Проучването в Кьолн досега включва само лабораторни данни, каза Спинер, който също не е участвал в изследването. "Така че ефективността не може да бъде пренесена директно в реалния живот."

Необходими са допълнителни проучвания относно дозировката, поносимостта на хората към нея и нейната ефективност, каза той.

Тркола се съгласи, че все още не е възможно да се предскаже дали антитялото ще докаже своята ефикасност при клинично приложение, но добави, че признаците са "определено обещаващи".

