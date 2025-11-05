"Градът не може да чака, докато се колебаем": Терзиев поиска оставката на главния архитект на София

"Поисках вчера оставката на главния архитект на Столична община. Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея".

Това написа столичният градоначалник Васил Терзиев в профила си в социалните мрежи по повод арх. Богдана Панайотова, която бе назначена на 16 април т.г. По думите му бъдещето на София изисква заместник-кмет по градско планиране с "визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции". Терзиев се обяви и за начало на реформа, с която ще изведе градоустройството на следващо ниво.

Радикални реформи?

"Това е трудна, но необходима стъпка, която предприемам след изчерпване на възможностите за диалог. Следващият етап от развитието на процеса по градско планиране ще бъде посветен на изработването на задание за актуализацията на Общия устройствен план; преминаване към цялостно и ресурсно обезпечено планиране на територията; разширяване и прилагане на стандартите за градската среда за по-красив и по-добре работещ град; навременен и прозрачен контрол на строителството и мерки срещу презастрояването; систематична и целенасочена грижа за културното наследство; фокусирана работа по ключови градски проекти; прозрачност на процедурите и на крайния резултат", пише още Терзиев.

Снимка: БГНЕС

Именно затова той ще предложи ново разпределение в новата структура на Столична община, където градското планиране ще има важно място с ясно разграничени отговорности, силен заместник-кмет по направление и обединени технически звена, които работят в синхрон, като въпросната структура ще бъде представена до края на настоящата седмица.

"В управлението понякога има моменти, когато трудните решения не са избор, а задължение. Градът не може да чака, докато ние се колебаем. София има нужда от устрем, визия и дисциплина в изпълнението и аз винаги ще правя всичко възможно, за да отговарям на нуждите на града", пише още той.