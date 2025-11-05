ЕС потвърди климатичната цел за 2040 г., но с компромиси

Страните от Европейския съюз се споразумяха да намалят емисиите на парникови газове с най-малко 90 процента до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., включително 5 процента, които могат да бъдат постигнати чрез схеми за международни компенсации. Това съобщи датският министър на климата Ларс Аагард.

Инвестиции в страни извън ЕС, например за извличане на вредни за климата газове от атмосферата, могат да бъдат превърнати във въглеродни кредити и да се считат за вътрешни намаления на вредните емисии.

Системата за въглеродни кредити ще бъде пусната от 2031 г. и ще бъде напълно въведена до 2036 г., се споразумяха министрите на околната среда на ЕС след дълги преговори.

Плановете за включване на секторите на строителството и пътния транспорт в схемата за търговия с емисии на ЕС ще бъдат отложени с една година до 2028 г., съгласно компромисното решение.

Климатичната цел за 2040 г. ще бъде периодично преразглеждана.

Отстъпките бяха направени, за да се сложи край на продължилите над 15 часа преговори и да бъде преодоляна безизходицата, след като няколко страни от ЕС не искаха да подкрепят новите ангажименти за намаляване на емисиите на фона на икономическите проблеми и геополитическите промени.

Малко преди гласуването министрите на Словакия, Унгария и Полша заявиха, че ще гласуват против компромиса, а България и Белгия се въздържаха.

