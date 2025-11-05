"Даниел Наумов търсеше оригиналност": Абсурдното действие на вратаря след скандалния мач (ВИДЕО)

Спортните редактори на Actualno.com - Джем Юмеров, Николай Илиев и Бойко Димитров, обсъдиха подробно много аспекти от скандалното пловдивско дерби, което бе прекратено в 41-вата минута след удар с бутилка по вратаря на Ботев Даниел Наумов. Един от сюжетите в цялата сага представляваше позиция на стража, който след срещата избухна срещу коментатора на двубоя, защото правил внушения, че Наумов е страхливец.

"Явно просто в един момент се чудиш къде да си го излееш. Всеки говори срещу всеки и според моята интерпретация Наумов търсеше оригиналност - да намери някого, срещу когото не е говорено. Можеше да стане поредният, който говори срещу ръководствата на клубовете, БФС, феновете... Това пак е абсурдно. Коментаторът не е виновен с нищо. Да, може да не се е изразил по най-правилния начин, но не е това най-големият проблем в ситуацията", заяви Николай Илиев.

"Лично моето впечатление като обикновен зрител беше, че коментаторът и репортерът цитираха разговора на репортера с главния съдия. Според мен самият рефер не е дал точната информацията. Настана тотален хаос, хора ходеха да говорят наляво-надясно. Илиян Филипов се прегръща със съдията, с футболисти от другия отбор. Родиха се колажи и мемета, но приключваме темата с призив към феновете на Левски и ЦСКА да не последват примера от пловдивското дерби, а напротив - да бъде обеца на ухото", каза Джем Юмеров, според когото абсурдите са се множали един след друг.