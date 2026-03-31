Късметче според зодията за тази седмица, 30 март – 5 април 2026

Овен

Промяната е във въздуха, скъпи Овни. В събота, 4 април, Луната в Скорпион прави тригон с Меркурий в Риби, променяйки вашата перспектива. Често изглежда по-лесно да игнорирате истината в опит да запазите вътрешния си мир. Енергията в идните дни обаче ви вдъхновява да почитате истината за себе си и за всяка ситуация.

Телец

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 30 март – 5 април 2026

Телец, ти привличаш всичко, което търсиш. В понеделник, 30 март, Венера влиза във вашия зодиакален знак, където остава до 24 април. Венера е планетата на късмета и изобилието. В Телец тя помага да привлечеш без усилие в живота си всичко, което искаш.

Близнаци

Близнаци, трябва да помислите кое е най-добро за вас. Луната в Скорпион прави тригон с Меркурий в Риби в събота, 4 април, помагайки ви да осъзнаете от какво се нуждаете в професионалния си живот. Този транзит ви помага да правите промени и да се възползвате от нови предложения.

Рак

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 30 март – 5 април 2026

Това е твоят шанс да разпериш криле, Рак. В петък, 3 април, Меркурий в Риби прави тригон с Юпитер в Рак, насърчавайки те да прегърнеш красивото ново начало в живота си. Меркурий в Риби носи късмет и изобилие, но истинската магия се случва с Юпитер във твоята зодия.

Лъв

Нищо не е наистина загубено, Лъв. Вярвай в кариерата си и в успеха, за който мечтаеш, когато Венера навлезе в Телец в понеделник, 30 март. Макар че този транзит е изключително щастлив, той също така помага за изцелението на това, което Уран в Телец е нарушил. Новият ви кариерен път се втвърдява и се подготвя да ви донесе богатството и смисъла, които винаги сте желали.

Дева

Още: Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 30 март – 5 април 2026

Дева, прегърни вътрешната си сила. Ти си най-късметлийската зодия тази седмица, като Венера в Телец носи късмет, а Пълнолунието във Везни осигурява огромни финансови печалби. Трябва обаче да обърнеш внимание на енергията в четвъртък, 2 април. Предстои ви невероятен период на растеж и късмет, но това с кого изберете да си партнирате е от решаващо значение.

Везни

Фокусирайте се върху малките моменти, Везни. Напоследък сте във фаза на доказване на себе си. Докато научавате ценни уроци относно границите, чувствате нужда да се обясните. И все пак, всъщност не дължите на никого обяснение за това, което заслужавате, или за границите, които сте поставили.

Скорпион

Още: Тези 3 зодии ще са магнит за пари през АПРИЛ 2026

Успокой ума си, Скорпион. В сряда, 1 април, пълнолунието изгрява във Везни. Този лунен цикъл започна с новолунието във Везни на 21 октомври 2025 г., така че може би е уместно да помислите какво се е случвало в живота ви през това време. Учите се как да правите паузи, за да можете съзнателно да избирате как да реагирате. След като сте в мир със себе си, можете да култивирате живот, който отразява това.

Стрелец

Стрелец, начинът, по който се грижиш за себе си, определя живота, който създаваш. В понеделник, 30 март, Венера навлиза в Телец, насочвайки фокуса ви към грижата за себе си и начините, по които проектирате живота си. Тази енергия е свързана с мир и разбиране какво означава наистина да се грижиш за себе си. Започвате нова глава на стабилност, която ще донесе ефект на домино във всяка друга област от живота ви.

Козирог

Още: Зодии-герои през април 2026 г.

Козирог, пригответе се да постигнете успеха, за който мечтаете. В сряда, 1 април, пълнолунието във Везни изгрява, носейки предопределен момент на успех. Везните са свързани с баланс, което означава, че не е нужно да се отказвате от всичко, за да постигнете професионален успех. Нито пък е нужно да го правите сами. Балансът между работа и личен живот е жизненоважен.

Водолей

Поглезете се с любов, Водолей. В понеделник, 30 март, Венера навлиза в Телец, където остава до 24 април. Това е невероятен период в личния ви живот. С Венера в този земен знак, вие сте призовани да поглезите себе си и дома си. Всякакви проекти за ремонт или преустройство са благоприятствани от тази енергия.

Риби

Още: След пълнолунието на розовата луна на 1 април 2026 г тези зодии влизат в най-силния си период

Доверете се на божествените знаци, мили Риби. В сряда, 1 април, изгрява Пълнолуние във Везни. Този лунен цикъл започна с Новолуние във Везни на 21 октомври, така че е важно да се замислите какво се е случвало в живота ви през това време. Вие навлизате в ера на по-голяма лекота и мир, така че не забравяйте да приемете знаците, когато се появят.