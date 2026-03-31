Хиляди платиха по-евтино данъците си, но срокът изтича скоро

До момента над 465 000 данъчно задължени лица са се възползвали от отстъпката, като са внесли пълния размер на задълженията си в определения срок. Постъпилите средства са близо 39.7 млн. евро, а предоставената отстъпка е почти 2 млн. евро. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община. И напомнят, че гражданите могат да заплатят местните си данъци за 2026 г. с 5% отстъпка при еднократно плащане на пълния размер на задълженията до 30 април.

ОЩЕ: Как се прави проверка на данъци по ЕГН?(2026)

За данъка върху недвижимите имоти са платени над 16.5 млн. евро, като отстъпката възлиза на над 828 000 евро при повече от 299 000 платили. За данъка върху превозните средства внесените средства са над 23.1 млн. евро, а предоставената отстъпка е над 1.15 млн. евро при повече от 165 000 платили лица.

Проверката и плащането на задълженията могат да се извършат онлайн чрез електронно банкиране, портала на Столичната община и портала на Министерството на електронното управление. Достъпът е възможен с ПИН от дирекция „Общински приходи“, ПИК от НАП или НОИ, както и с квалифициран електронен подпис.

Задълженията могат да бъдат платени и в клоновете на „Български пощи“, в търговските банки и на гишетата на EasyPay.

ОЩЕ: Внимание! Фалшив имейл от името на НАП "възстановява" 859 лв.

От Столичната община напомнят, че от тази година не се изпращат годишни съобщения за дължимите местни данъци и такси. За гражданите, които все още не са заплатили задълженията си, ще бъдат изпратени напомнителни писма.

При разсрочено плащане сроковете за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства са до 30 юни и до 31 октомври. Таксата за битови отпадъци се плаща на четири вноски – до 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

В края на 2025 година кметът на София Васил Терзиев съобщи, че не се предвижда повишаване на местните данъци и такси в София през 2026 г.