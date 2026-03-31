Стилиян Петров: Почивай в мир, Боби! Отиде си една голяма футболна легенда на България

Бившият капитан на националния отбор по футбол и рекордьор по изиграни мачове с екипа на „лъвовете“ Стилиян Петров изказа своите съболезнования към семейството и всички близки на Борислав Михайлов. Както е известно, легендарният вратар си отиде днес от този свят на едва 63-годишна възраст. Той прекара последните месеци в кома в столична болница, след като в края на ноември 2025-та получи инсулт.

Стенли изказа своите съболезнования на близките на Михайлов

Стилиян Петров използва социалните мрежи, за да изкаже своите съоблезнования на близките на Борислав Михайлов. Той бе категоричен, че бившият шеф на БФС е една от големите футболни легенди на България.

„Почивай в мир, Боби! Моите съболезнования към всички близки. Отиде си една голяма футболна легенда на България“, написа Стенли.

Петров също така говори и пред колегите от БНТ, като допълни, че знае колко важен е животът на един човек и затова всеки един от нас трябва да го оценява. По думите му Борислав Михайлов е един от играчите, които са дали най-много на българския футбол.

„Тъжна новина за цяла България! Един човек, който е дал много на футбола. Човек, който е бил идол на милиони и ще остане такъв. Човек, с който сме имали приятелство и различия. Животът е много по-важен от всичко друго. Моите съболезнования на цялото му семейство. Знам колко е важен животът и трябва да го оценяваме. Аз се опитвам всеки ден. Боби Михайлов ще бъде запомнен като един от идолите и от футболистите, които са дали много на българския футбол“, каза Стилиян Петров пред БНТ.

Поклон пред паметта на Борислав Михайлов!