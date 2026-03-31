Природата в Гърция е сърдита: Земетресение, а след това чакат буря (ВИДЕО)

31 март 2026, 14:55 часа 207 прочитания 0 коментара

Природата в Гърция изглежда е сърдита. Умерено земетресение с магнитуд 3.9 по скалата на Рихтер разтърси западната част на страната. С това обаче природата не приключи със "сърденето" си на гърците. Тъй като се очакват силни бури - властите побързаха да отменят учебните занятия на Цикладските и Додеканезките острови в Гърция, разбираме от две публикации в известното гръцко издание Kathimerini. 

Земетресението

Земетресението беше регистрирано във вторник следобед в района на Илия. Магнитудът му е бил 3,9 по скалата на Рихтер, а епицентърът му на 12 километра югозападно от Андравида, според Геодинамичния институт към Националната обсерватория на Атина.

Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) земетресението е било с умерена интензивност и е продължило приблизително 10 секунди.

Гърция е в очакване на буря

Националната метеорологична служба (EMY) предупреди, че се очаква бурята Ерминио да удари Гърция в сряда, да донесе гръмотевични бури и ветрове със силна сила.

Заради бурята всички училищни звена на Цикладските и Додеканезките острови в Гърция ще останат затворени в сряда (1 април). Решението е взето, за да се избегнат ненужни рискове за учениците и училищата при екстремни метеорологични условия.

Училищата в Атика ще останат отворени в сряда, денят, в който се очаква силна буря да достигне своя пик в повечето региони на Гърция, съобщиха регионалните власти.

Въпреки това, вечерните училища ще бъдат затворени, тъй като влажната метеорологична система, наречена буря Ерминио, ще се развива бързо и ще се засилва от следобедните часове до полунощ, според оценките на Националния комитет за оценка на риска и прогнозите на метеоролозите.

Деница Китанова Отговорен редактор
Климат буря Гърция земетресение природа лошо време
