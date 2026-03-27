Спорт:

"Пътят ми дотук не беше лесен": Вениамин Димитров в Студио Actualno (ВИДЕО)

27 март 2026, 17:40 часа 200 прочитания 0 коментара

Видях, че сега е дошло времето. Чувствам се готов, защото през годините съм минал през много формати, много неща и не се бях открил. Може би не бях готов за цялото това нещо и се радвам, че ми се случва в момента, на тази възраст и вече съм абсолютно готов да правя това, което най-много обичам - да правя музика и да бъда на сцената. 

Това разказа певецът Вениамин Димитров - Veniamin в предаването "Студио Actualno" във връзка със специалния концерт на изпълнителя, на който ще бъде представен дебютният му албум. 

На 29 април в "Pirotska 5" победителят от 13-и сезон на предаването "Като две капки вода" ще отпразнува с феновете си един незабравим момент от кариерата на всеки музикален творец - издаването на първи албум. 

Източник: Facebook 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Песента, която Veniamin избра за пилотен сингъл за обявяването на албума си е озаглавена "Рано Моя" и е създадена по време на петото издание на Sofia Songwriting Camp, в колаборация с гръцкия звезден продуцентски екип ARCADE и Елизабет Захариева, която е съавтор на текста. 

"Този албум аз го наричам "моето търсене", защото той съдържа песни, които са създадени преди близо две години. Минах един доста дълъг път, в който преоткривах различни неща за себе си, музикално. Ще бъде много разнообразен, много различен", разказа изпълнителят. 

Повече за концерта и за пъта на Veniamin до новия му албум - вижте в интервюто.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева Отговорен редактор
концерт албум музика Студио Actualno Вениамин Димитров
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес