"Пътят ми дотук не беше лесен": Вениамин Димитров в Студио Actualno (ВИДЕО)

Видях, че сега е дошло времето. Чувствам се готов, защото през годините съм минал през много формати, много неща и не се бях открил. Може би не бях готов за цялото това нещо и се радвам, че ми се случва в момента, на тази възраст и вече съм абсолютно готов да правя това, което най-много обичам - да правя музика и да бъда на сцената.

Това разказа певецът Вениамин Димитров - Veniamin в предаването "Студио Actualno" във връзка със специалния концерт на изпълнителя, на който ще бъде представен дебютният му албум.

На 29 април в "Pirotska 5" победителят от 13-и сезон на предаването "Като две капки вода" ще отпразнува с феновете си един незабравим момент от кариерата на всеки музикален творец - издаването на първи албум.

Песента, която Veniamin избра за пилотен сингъл за обявяването на албума си е озаглавена "Рано Моя" и е създадена по време на петото издание на Sofia Songwriting Camp, в колаборация с гръцкия звезден продуцентски екип ARCADE и Елизабет Захариева, която е съавтор на текста.

"Този албум аз го наричам "моето търсене", защото той съдържа песни, които са създадени преди близо две години. Минах един доста дълъг път, в който преоткривах различни неща за себе си, музикално. Ще бъде много разнообразен, много различен", разказа изпълнителят.

