Равносметката на Нейнски за Буча: Зверствата и руините, които Русия се опитва да скрие

31 март 2026, 11:27 часа
Снимка: МВнР
Министърът на външните работи Надежда Нейнски взе участие във възпоменателната церемония в Буча, Украйна, в памет на над 500 цивилни украински граждани, убити през март 2022 г. от руските войници в града. Събитието се проведе в рамките на програмата на домакинствания от украинска страна неформален съвет на външните министри на държавите-членки на Европейския съюз.

България изрази солидарност с Украйна и съпричастност към близките на пострадалите и убитите от силите на агресора. Войната причини огромни човешки страдания, широко разпространени разрушения, геополитическа нестабилност и подкопа глобалната сигурност. „В Буча виждаме какво Путин оставя след себе си: убийства, руини и зверства“, заяви по време на събитието министър Нейнски.

Случилото се в Буча е не само трагична страница от съвременната история на Украйна, но остава и тежко свидетелство за нарушения на международното хуманитарно право, които не могат да бъдат пренебрегвани или оставени без последици. Подчертана бе необходимостта от съхраняване на историческата памет и от продължаване на международните усилия за търсене на ефективни международни механизми за търсене на отговорност и постигането на справедливост за жертвите.

Събитията в Буча ясно показват, че мир, изграден върху безнаказаност, не може да бъде нито устойчив, нито справедлив.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Надежда Нейнски война Украйна Буча
