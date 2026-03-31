Стихосбирката на Иглика Горанова “Облаците също са родина“ с двойна премиера

С двойна премиера в рамките на една седмица авторката Иглика Горанова представи своята втора самостоятелна стихосбирка “Облаците също са родина“.

Предпремиерата се състоя в в 125. СУ „Боян Пенев“, като книгата бе представена от Валентина Радинска. Според Радинска “стихът на Иглика Горанова е чист, безхитростен, без излишен словесен баласт.

В него живее красотата на уловения миг, на природата, на простичките правила на живота, на неумолимия му кръговрат, и всичко това е описано с обич и с едно дискретно проявено човешко достойнство.

Стиховете на тази авторка без съмнение показват културни натрупвания, както и се отличават с философска дълбочина. И освен всичко, казано до тук, това са просто талантливи стихотворения“.

Премиерата се състоя в претъпканата зала на Националната библиотека „Св. Кирил и Методий“, като водещ на събитието бе Аксиния Михайлова, която зададе множество въпроси на автора. Присъстваха и много млади хора, възпитаници на г-жа Горанова.

Книгата излиза с подкрепата на Министерството на културата по Програма „Помощ за книгата“.

