Новият месец започва с опасно предупреждение. Времето утре - 1 април 2026 г. (КАРТА)

На 1 април 2026 г. преди обяд на места, главно в Южна България и планинските райони, с прекъсване ще вали дъжд, по високите части на планините – сняг. В следобедните часове под влияние на средиземноморски циклон от югозапад ще започнат продължителни валежи от дъжд. През нощта вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-североизток и утре ще е умерен. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 4°, максималните - между 10° и 15°, за София – около 10°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд в планините

В планините ще бъде облачно. На много места ще има валежи, по-продължителни през втората половина на деня. В местата над 1300 метра надморска височина валежите ще бъдат от сняг. Ще духа силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°. За част от областите Смолян и Кърджали е обявен жълт код за валежи.

Значителна облачност над Черноморието

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд над северното крайбрежие ще има повече слънчеви часове. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 10°-11°. Температурата на морската вода е 8°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Карта: НИМХ