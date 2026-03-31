Заради шока с горивата: Европейската комисия подкрепя намаляване на акцизите

31 март 2026, 15:09 часа 198 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Европейската комисия (ЕК) подкрепя намаляването на акцизите върху горивата като мярка срещу недостига и високите им цени. Това заяви днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси. Държавите от ЕС могат да намалят акцизите на горивата, някои вече го направиха, уточни той. България не е сред страните, предприели подобен ход, за да облекчат удара от високите цени на горивата.

ЕК подкрепя всяка мярка в полза на европейските граждани

ЕК подкрепя всяка мярка в полза на европейските граждани, добави говорителят. Разбираме нуждата от подкрепа на гражданите, но мерките не трябва да водят до дискмиринация и да влияят на вътрешния пазар, обобщи той.

В отговор на въпроси по повод решението на Словакия да въведе различни цени на бензиностанциите за местни граждани и за чужденци според регистрационните табели на автомобилите говорителят коментира, че тази мярка не отговаря на европейското законодателство и е дискриминационна. Той допълни, че комисията е изпратила миналата седмица писмо до Братислава с предупреждение, че при необходимост може да предприеме правни действия.

По неговите думи няма срок за предприемане на действия срещу Словакия и засега не може да се предвиди как този въпрос ще бъде решен. Говорителят даде пример с подобен случай от 2022 г., когато Унгария също бе предприела подобна стъпка, но размисли след намесата на ЕК.

Пламен Иванов Отговорен редактор
Словакия Акциз Европейска комисия цени на горивата цена на петрола
