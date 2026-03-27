"Нямаме нужда от Орбан": Петко Петков за умората от силната ръка и неизбежна коалиция след изборите (ВИДЕО)

Българите не търсят авторитарен лидер, а по-скоро баланс между партиите, въпреки политическата криза. Това заяви изпълнителният директор на "Gallup International" Петко Петков в интервю за Студио Actualno, където очерта вероятен коалиционен сценарий след вота, предупреди за подвеждащи интерпретации на социологически данни и разкритикува "пожелателното говорене" на новите политически проекти.

"Слава богу, нямаме нужда от Орбан", заяви Петков и подчерта, че българското общество "е свободолюбиво и не търпи едноличната власт".

Социологията не предсказва избори

Още в началото на разговора Петков постави акцент върху начина, по който се интерпретират социологическите данни в предизборна среда. "Социологията не работи с прогнози. Тя не борави с такива техники", заяви той. По думите му тя не е и "моментна снимка", както често се твърди.

"Социологическите данни боравят с тенденции, зависимости и течения в обществото. Можем да я оприличим на морски фар, който показва брега, но не и какво има в дълбините." Той подчерта, че изследванията работят с вероятности и допустима грешка, а не с крайни резултати.

Какво следва

Петков беше категоричен, че колебаещите се избиратели не трябва да бъдат изкуствено "разпределяни" в публичното представяне на данните. "Когато един човек е декларирал, че няма да гласува, ние го показваме така", каза той.

Според него подобни практики са подвеждащи: "Преразпределянето на вота пред медиите не е коректно, защото увеличава границата на изкривяване и води до объркване в обществото."

По отношение на политическата картина след изборите Петков очерта ясен сценарий:

"Следващото правителство задължително трябва да бъде коалиционно." Той обаче предупреди, че това ще бъде трудно за приемане от избирателите, тъй като водещите партии традиционно са в остър конфликт - "като "Левски" и ЦСКА". В този контекст малките партии могат да се окажат ключови. "По-малките играчи са важни за синхронизиране на управлението", отбеляза той.

Според него избирателната активност ще бъде решаваща за това кои от тях ще влязат в парламента. "Колкото е по-висока активността, толкова по-малък е шансът на малките формации."

Новите проекти - като манекенките

Петков отправи критика към новите политически проекти, които обещават борба с "модела", но без конкретни решения. "Това е рефлекс и пожелателно говорене, което сме виждали през последните 30 години", каза той. И допълни: "Като манекенките, които се борят за световен мир." Според него реалните реформи изискват сериозно парламентарно мнозинство. "Смяната на Висшия съдебен съвет изисква над 160 депутати, а не 121."

По думите на Петков предизборните дебати не изпълняват ролята си. "Дебатите са нещо хубаво, но времето им е неудачно", коментира той. Той отбеляза и ефекта на социалните мрежи: "В интернет и TikTok всеки "балон" вади само своите си послания." Така политиците говорят основно на твърдите си избиратели, а не на колебаещите се. "Голямата слабост на политиците е, че не говорят на езика на обществото."

Петков не очаква сериозни изненади до изборите. "Кампанията се развива спокойно", каза той, като посочи, че Великденските празници могат да внесат по-позитивна нагласа сред избирателите. В същото време отправи предупреждение към политиците за периода след изборите: "Ако не покажат, че могат да управляват заедно, обществото ще им бъде много сърдито."