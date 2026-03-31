ГЕРБ с гаранции към IT сектора: По-малко бюрокрация и повече данъчни облекчения за изследвания и разработки

Честно и по същество за бъдещето на технологичната индустрия в България. За това говорихме по време на срещата ни с БРАИТ. Истината е проста – технологиите вече не са просто сектор. Те са икономиката. Който инвестира в тях – расте. Който се бави – остава назад. От ГЕРБ не се бавим! Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалнате мрежа Фейсбук.

В последното Народно събрание направихме реални стъпки – развихме капиталовия пазар и въведохме данъчни стимули за инвестиции в иновации. Това не са обещания, това вече работи, обясни той.

И продължаваме с конкретни ангажименти:

Увеличаваме инвестициите в наука и иновации;

Разширяваме данъчните облекчения за изследвания и разработки;

Свързваме бизнеса с науката – с реални центрове и технологичен трансфер;

Развиваме изкуствения интелект и изчислителната инфраструктура в България;

Създаваме условия за повече инженери и висококвалифицирани кадри;

Даваме шанс на хората да се преквалифицират и да влязат в дигиталната икономика.

И нещо много важно – махаме пречките - по-малко бюрокрация, по-бързи процедури, повече сигурност за инвеститорите. Нашата цел е ясна - България да не догонва, а да води. Ние можем и го правим!, каза още Борисов.