ГЕРБ с гаранции към IT сектора: По-малко бюрокрация и повече данъчни облекчения за изследвания и разработки

31 март 2026, 14:57 часа 388 прочитания 0 коментара
Снимка: ГЕРБ-СДС
Честно и по същество за бъдещето на технологичната индустрия в България. За това говорихме по време на срещата ни с БРАИТ. Истината е проста – технологиите вече не са просто сектор. Те са икономиката. Който инвестира в тях – расте. Който се бави – остава назад. От ГЕРБ не се бавим! Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалнате мрежа Фейсбук. 

В последното Народно събрание направихме реални стъпки – развихме капиталовия пазар и въведохме данъчни стимули за инвестиции в иновации. Това не са обещания, това вече работи, обясни той. 

  • И продължаваме с конкретни ангажименти:
  • Увеличаваме инвестициите в наука и иновации;
  • Разширяваме данъчните облекчения за изследвания и разработки;
  • Свързваме бизнеса с науката – с реални центрове и технологичен трансфер;
  • Развиваме изкуствения интелект и изчислителната инфраструктура в България;
  • Създаваме условия за повече инженери и висококвалифицирани кадри;
  • Даваме шанс на хората да се преквалифицират и да влязат в дигиталната икономика.

И нещо много важно – махаме пречките - по-малко бюрокрация, по-бързи процедури, повече сигурност за инвеститорите. Нашата цел е ясна - България да не догонва, а да води. Ние можем и го правим!, каза още Борисов. 

Антон Иванов Отговорен редактор
Бойко Борисов коалиция ГЕРБ-СДС предсрочни парламентарни избори 2026
