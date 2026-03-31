Световният шампион Георги Джоргов получи заслужена парична премия от държавата

31 март 2026, 14:42 часа 294 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот
Младият български биатлонист Георги Джоргов получи парична премия в размер на 15 000 евро за постигнатите изключителни спортни резултати през изминалия сезон. Джоргов спечели световна титла в масовия на 12 км и бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 12,5 км на Световното първенство по биатлон за юноши до 19 години в Арбер, Германия.

Спортният министър Димитър Илиев връчи лично паричната премия, която се отпуска по Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати. Илиев отбеляза, че успехите на Джоргов са повод за гордост и доказват, че България има бъдеще в биатлона. Това се доказа и на Зимните олимпийски игри, където Лора Христова спечели бронз в индивидуалната дисциплина.

„Георги, ти си пример за упоритост, дисциплина и отдаденост. Успехите ти са повод за гордост и доказват, че България има бъдеще в биатлона“, каза министър Илиев. Той изрази благодарност към екипа на Българската федерация по биатлон, Община Сапарева баня и треньорския щаб за професионализма и подкрепата, която оказват на младия спортист.

На срещата присъстваха кметът на Сапарева баня Калин Гелев и генералният секретар на Българската федерация по биатлон Борислав Панков.

Публикувахте от Министерство на младежта и спорта в Вторник, 31 март 2026 г.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Биатлон Георги Джоргов
