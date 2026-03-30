Кога ще свърши кризата с горивата: Точна прогноза на Милен Керемедчиев (ВИДЕО)

Очаквам цените на горивата, поскъпнали заради войната в Иран, да се успокоят за няколко месеца, вероятно пет-шест. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на икономиката и на външните работи Милен Керемедчиев. Според него ситуацията с петрола не е чак толкова драматична, а с цените няма чак толкова голяма истерия. Той припомни, че в края на първия и началото на втория мандат на Барак Обама като президент на САЩ, в продължение на три години и половина цената на нефта беше над 100 долара за барел. Също така по времето на Джо Байдън, при започването на войната в Украйна, цената на барала стигна до 130 – 140 долара в продължение на 5-6 месеца.

Неадекватни и популистки мерки

Милен Керемидчиев коментира и мерките на българското сружебно правителство заради високите цени на горивата в подкрепа на гражданите и на бизнеса. Според него те няма да проработят, защото са неадекватни и популистки:

“Все пак очаквам тези цени да се успокоят в рамките на няколко месеца, защото първо не е ясно самата операция (на САЩ и Израел в Иран, бел. ред.) колко ще продължи и второ виждаме, че много от държавите търсят алтернативни начини.

Саудитска Арабия през своя тръбопровод в Червено море, Обединените Арабски Емирства през Фуджейра, да изнасят през алтернативни маршрути петрол.

Плюс, разбира се, вдигането на производството на САЩ, Венецуела, които по-скоро изнасяха за Китай. Т. е. по всяка вероятност тези високи цени няма да се задържат за повече от шест месеца.

Подкрепа за транспорта

От тази гледна точка да се дават конкретно суми така да се каже, на калпак, или на беден собственик на автомобил, е меко казано за мен погрешно.

По-скоро трябва да видим какво направиха съседните около нас държави. Най-добър пример е Гърция, тъй като тя е много зависеща от транспорта държава, България също е така.

Първата мярка, която те предприеха, беше подпомагане на транспорта. Даже междуградски автобуси, тези, които превозват много хора, всъщност се сложи таван на цените. От гледна точка на това, че ако например един билет е струвал 3 евро, а компанията в момента по-скоро иска да го направи 5 евро, той да си остане 3, а разликата да бъде поета от държавата.“

