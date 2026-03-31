Антикорупционния фонд притисна Емилия Русинова със седем въпроса

31 март 2026, 15:11 часа
Антикорупционният фонд излезе с остро публично обръщение към Емилия Русинова, след като стана ясно, че Софийска градска прокуратура е иззела преписка по сигнал на европейския прокурор Теодора Георгиева – сигнал, в който се съдържат твърдения, засягащи самата Русинова. Случаят бързо ескалира в публичното пространство, след като вътрешният министър Емил Дечев съобщи, че всички служители от ГДБОП, работили по преписката, вече са били разпитани в рамките на новообразувано следствено дело. Разследването се води от следовател към следствения отдел на СГП – институция, която е под ръководството именно на Русинова.

Припомняме, че вчера стана ясно, че Русинова многократно е преминавала границата на България със съседни държави с два автомобила с лица, които в същите тези автомобили са пътували с Петьо Петров - Еврото. Това се е случвало, след като през април 2020 г. Антикорупционния фонд публикува данни за "Осемте джуджета". 

Конфликт на интереси

От Антикорупционен фонд поставят под съмнение законността и мотивите зад изземването на преписката, като предупреждават за потенциален конфликт на интереси. Причината – Русинова се оказва едновременно административен ръководител на структурата, която води разследването, и лице, споменато в самия сигнал.

Според АКФ тази ситуация поставя под въпрос безпристрастността на действията на прокуратурата и изисква ясни и публични отговори.

Организацията е изпратила официално седем въпроса до Русинова, които очертават ключовите неясноти около случая.

Сред тях са обстоятелствата около самото образуване на следственото дело – на какво законово основание е започнало, срещу кого е насочено и кой конкретно го ръководи. Поставя се и въпросът защо преписката от ГДБОП е била иззета още преди да бъде приключена, както и кога точно е станало това. 

Особено чувствителна тема е разпитът на оперативните служители. АКФ пита дали от тях е била изисквана информация, която попада под защитата на Закона за МВР – включително данни за информатори – и дали това не е застрашило други текущи разследвания.

Връзките с "Еврото"

Най-тежките въпроси обаче засягат предполагаеми връзки между Русинова и фигурата на Петьо Петров – бивш следовател, свързван с мрежа за влияние в съдебната система.

Според сигнала на Георгиева именно Русинова, в качеството си на заместник-апелативен прокурор през 2020 г., е посредничила за контакт между нея и Петров. Тези твърдения се подкрепят, по данни на АКФ, както от свидетелски показания, така и от публично разпространени снимки около ресторанта „Осемте джуджета".

Допълнително напрежение внасят и данни, изнесени от вътрешния министър, според които Русинова е пътувала многократно в едни и същи автомобили с лица, свързвани с Петров, включително и при преминаване на границата със Северна Македония през 2021 г.

На този фон АКФ поставя директно въпроса дали Русинова не се намира в очевиден конфликт на интереси. Организацията настоява тя да обясни какви мерки ще предприеме, за да гарантира обективността на разследването, при положение че самата тя е спомената в сигнала.

Поставя се и по-широкият проблем – дали позицията ѝ като административен ръководител на следователя по делото не представлява пречка за пълното изясняване на фактите, включително евентуална нейна съпричастност към твърдения за натиск и заплахи.

Случаят се вписва в по-широкия контекст на нарастващо напрежение между различни институции в съдебната система и поредица от скандали, свързани с влиянието и независимостта на прокуратурата.

От Антикорупционния фонд подчертават, че обществото има право на ясни отговори, особено когато става дума за действия, които засягат доверието в правосъдието и върховенството на закона. 

Ивайло Анев Отговорен редактор
