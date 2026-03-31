"Ергенът" Виктор Стоянов блъснал куче с колата си и продължил. Свидетел с разказ в социалните мрежи

Скандалите в социалните мрежи рядко чакат доказателства. Те се разпространяват със скоростта на емоцията – особено когато в центъра им стои познато лице като Виктор Стоянов, известен с участието си в първия сезон на предаването "Ергенът". За случая става ясно от публикация във Facebook, която разтърси социалната мрежа. Разказ от първо лице - автомобил, куче, липса на реакция. Драматичен сюжет, който мигновено събира гняв, съчувствие и обвинения.

Какво всъщност знаем?

Потребителка в социалните мрежи на име Ана-Камелия Нешова разказа, че станала свидетел на ужасен инцидент, при който автомобил, управляван от Виктор Стоянов, е преминал през бездомно куче, без да спре. Това твърди тя в текст, публикуван във Facebook на 30 март. По думите на жената, случката се разиграла пред очите ѝ. И въпреки че тя се развикала, не последвало спиране или друга реакция от Стоянов.

"Пред очите ми, преди малко, г-н Ергенът Виктор Стоянов мина бавно и демонстративно през кучето, което се върти в района, в който работя.

НЕ СПРЯ въпреки, че виках по него. Не спря и след това. Подмина бавно", пише жената.

Тя уточнява, че след видяното, животното е избягало и в момента е в неизвестност. "Кучето продължавам да търся, но не успявам да открия, то избяга куцайки."

Авторката на публикацията заявява, че случаят вече е подаден към органите на реда, а също допълва и че има други свидетели на случилото се.

Всичко това тя допълва със снимка от мястото.

Снимка: Ана-Камелия Нешова/Facebook

Известно време по-късно Ана-Камелия Нешова редактира публикацията си, която събра стотици реакции и много коментари. Тя допълни, че вече е осъществила контакт с Виктор Стоянов и в крайна сметка той е изразил готовност да съдейства с каквото е необходимо.

Тя изрази и благодарност към всеки, който активно се е включил в разпространението на разказа.

Но търсенето на кучето продължава - помощта на още доброволци, които са изразили своята съпричастност към нараненото животно.

Важно е да се подчертае, че описаната информация се базира на публикация в социалната мрежа Facebook и представлява личен разказ на потребител. Към момента няма официално потвърждение на твърденията от страна на компетентните официални институции или независими други източници.

