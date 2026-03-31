Водещите медии в Украйна гръмнаха: България иска трибунал за руските военни престъпления

На 30 март България и Украйна сключиха 10-годишно споразумение за сигурност, съгласно което страната ни се ангажира да подпомогне финансирането на украинската противовъздушна отбрана и да участва в съвместното производство на оръжие. Новините около сделката, подписана от президента Володимир Зеленски и служебния министър-председател Андрей Гюров по време на посещението на българския премиер в Киев, бяха широко отразени и у нас, и в украинските медии.

Още: Зеленски: Благодарен съм за пряката, прозрачна и ясна подкрепа на България (ВИДЕО)

Акцентът е, че България се съгласи да инвестира в съвместното производство на оръжия, включително дронове, в рамките на програмата SAFE (Security Action for Europe) на Европейския съюз, а също и че страната ни ще закупи американско оборудване за противовъздушната отбрана на Украйна в рамките на инициативата на НАТО „Списък с приоритетните нужди на Украйна“ (PURL). Ще има и сътрудничество с Киев по разминирането в Черно море.

България подкрепя последователно Украйна и за присъединяването на Киев към ЕС.

Още: "Избирателен патриотизъм" - или как предизборното лицемерие опитва да преиначи начина на работа на държавата

България с важна роля в доставките на оръжие в началото на войната

Като член на НАТО и ЕС, България подкрепя Киев от началото на мащабната руска инвазия през 2022 г., изигравайки важна роля в доставките на военно оборудване от съветската епоха в ранните етапи на войната, отбелязва Kyiv Independent.

След години на политически сътресения страната се готви за поредните парламентарни избори на 19 април, като в проучванията води „Прогресивна България“, водена от бившия президент и дългогодишен критик на военната подкрепа за Украйна Румен Радев, добавя изданието.

Още: Вижте колко тържествено посрещнаха Андрей Гюров в Украйна (ВИДЕО)

Сътрудничество между Украйна и България в различни области

"Украинска правда" акцентира на това, че на 30 март Украйна и България проведоха първите си междуправителствени консултации, по време на които беше обсъдено сътрудничеството в различни области, включително споразумение за пътна карта за сътрудничество в областта на енергетиката и морската сигурност.

Двете страни планират също така пробно пътуване на пътнически влак през Румъния това лято. Припомняме, че от МВнР обявиха, че ще има проба по маршрут от Киев до Варна и Бургас.

Още: Украйна благодари на България, Андрей Гюров със силни послания в Киев (СНИМКИ)

Енергийният коридор

"РБК-Украйна" и "Укринформ" подчертаха в материалите си, че до края на тази година Украйна и България ще създадат енергиен коридор, който би могъл да послужи като алтернатива, в случай че някои европейски държави блокират вноса на енергийни ресурси. Чрез този коридор Украйна ще може да получава около 10 милиарда кубически метра газ.

Още: Срещата Гюров-Зеленски: България ще произвежда дронове съвместно с Украйна

„Работим, за да гарантираме, че този енергиен коридор ще започне да функционира. Благодарен съм за днешната дискусия, както и за продуктивната работа на нашите министри, особено на тези в енергийния сектор, които работят по този въпрос. Надяваме се този коридор да бъде технически завършен до края на годината“, заяви Володимир Зеленски.

Още: Реакторите от АЕЦ "Белене" за Украйна: Андрей Гюров с отговор от Киев

Специален трибунал за руската агресия

Изданието "Обозревател" отчита, че България потвърждава отново подкрепата си за европейската и евроатлантическата интеграция на Украйна, постигането на достоен мир, значението на ролята на международните инициативи, по-специално на „Коалицията на желаещите“, както и създаването на специален трибунал за престъплението на руската агресия срещу Украйна.

Още: След споразумение: Сънародниците ни в Украйна ще продължат да изучават български език