Единствената рафинерия в Грузия спира да преработва руски петрол

Black Sea Petroleum (BSP) – единствената нефтопреработвателна рафинерия в Грузия - планира да прекрати напълно преработката на руски петрол в съоръжението си в Кулеви. Изпълнителният директор на Давид Поцхверия обяви новината в интервю за грузинското издание Business Media. „Ще заменим изцяло руския петрол с нефт от Туркменистан, а след това и от Казахстан, което ще ни позволи да изнасяме продукти за ЕС“, заяви той.

Пречка, свързана с Азербайджан

Давид Поцхверия подчерта, че стратегическата цел на компанията е да снабдява европейския пазар, където в момента е забранен вносът на нефтопродукти, произведени от руски суров петрол.

Едно от предизвикателствата при преминаването към алтернативни доставки обаче е установяването на железопътен транзит за туркменски петрол през Азербайджан. Въпреки че споразумение за доставките беше постигнато преди няколко месеца, началото на изпълнението му беше отложено. Въпреки това BSP очаква веригата за доставки да заработи скоро.

Снимка: руска петролна рафинерия, източник: Exilenova+, илюстративна

Целта на първата пълномащабна нефтопреработвателна рафинерия в Грузия, наред с износа, е да осигури изцяло местния пазар с бензин, дизел и авиационно гориво, отговарящи на стандарта "Евро 5", допълни изпълнителният директор и съосновател на компанията.

Проектът в Кулеви се реализира с инвестиция от 600 милиона долара, а бюджетът за първата му фаза надхвърля 150 милиона долара. В резултат на това е създаден завод с годишен капацитет от 1,2 милиона тона, който произвежда нафта, мазут и полуготови продукти, необходими за производството на дизелово гориво. След завършването на втория етап ще бъде възможно производството на бензин "Евро 5", авиационно гориво и "Евродизел" с годишен капацитет от 4,5 милиона тона.

