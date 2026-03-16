Магнитни бури през седмицата 16-22 март 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

16 март 2026, 9:11 часа 0 коментара
През новата седмица от 16 до 22 март 2026 г. се очакват няколко дни с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 16 март ще бъде от степен 3,8, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ за същия ден стойността на показателя ще е 4. 

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 16 март 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 3,8. Това не е повишена геомагнитната активност и не би трябвало да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 16 март стойността на Кр индекса ще е - 4, а на 21 и 22 март 2026 г. ще е 5, което може да доведе до здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

2026 Mar 16 - 4

2026 Mar 17 - 3

2026 Mar 18 - 3

2026 Mar 19 - 2

2026 Mar 20 - 3

2026 Mar 21 - 5

2026 Mar 22 - 5

Евгения Чаушева Отговорен редактор
