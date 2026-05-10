Необичайна забрана застигна китариста на Queen Брайън Мей (ВИДЕО)

Селски съвет забрани на китариста на Queen Брайън Мей да засажда нарциси в селото, където живее, поради съображения за безопасност. Според CNN, музикантът се е превърнал в нещо като местен герой в село Елстед, след като е дари хиляди луковици нарциси за разкрасяване на църковния зелен парк миналата година. Но плановете за разширяване на проекта през следващата година били блокирани от местните власти.

Мей дарил около 3000 луковици и е описал растежа на цветята в социалните мрежи. През есента той е споделил как местните ученици са помогнали със засаждането, а по-късно е публикувал снимки и видеоклипове на резултатите. В наскорошна публикация в Instagram той заяви, че е възхитен от положителния отклик на местните жители.

В същата публикация обаче обяви, че вече не може да продължи инициативата. Местният съвет е отхвърлил предложението му да засади още цветя в основното зелено пространство на селото, позовавайки се на опасения за безопасността на движението по пътищата. "Надявахме се да разкрасим зеленото пространство до следващата пролет, но планът беше отхвърлен. Казват, че това може да повлияе на видимостта за движението. Трудно ни е да разберем как някои цветя, високи около 45 сантиметра, биха могли да пречат на гледката, особено като се има предвид, че районът вече е заобиколен от паркирани автомобили, включително ван за сладолед, висок над два метра", написа Мей.

Реакции

Решението вече предизвика силна реакция в общността. Един от доброволците, участвали в тазгодишното засаждане на дървета, нарече проекта "пълен успех" и разкритикува решението на властите като късогледо. Междувременно Общинският съвет на Елстед потвърди, че е отхвърлил идеята на Мей в първоначалния ѝ вид, но заяви, че е предложил други подходящи места за засаждане. Съветът обясни, че трябва да обмисли как се използва зеленото пространство, как се провеждат обществени събития. Селската управа заяви още, че е отворена за дискусия и цени участието на общността в подобни инициативи.

От 2010 г. Брайън участва активно в благотворителна дейност и е съосновател на фондация за хуманно отношение към животните. Между другото, фондацията носи същото име като песента "Save Me" на Queen, припомня БГНЕС.