Шок за Реал Мадрид преди Ел Класико: Мбапе аут след съмнителни пътувания и провалени тестове!

Реал Мадрид няма да може да разчита на Килиан Мбапе за предстоящото неделно Ел Класико срещу Барселона на "Камп Ноу". Причината е продължаващият проблем с мускулна травма в левия крак на френския нападател. Въпреки усилията на медицинския щаб, Мбапе все още не е напълно възстановен.

Медицинският щаб на "кралете" удари червена светлина за Мбапе след провал на физически тестове

От ръководството на мадридчани са предпочели да не поемат излишен риск със състоянието му, особено предвид факта, че тимът изгуби шансовете си в битката за титлата в Ла Лига.

Още: В Испания тръбят: Жозе Моуриньо се завръща в Реал Мадрид, Специалния се разбра с „кралете“

Съботната тренировка във Валдебебас също е дала ясен сигнал, че нападателят не е готов за игра. Той не успя да завърши заниманието със съотборниците си, а ден по-късно не премина успешно задължителните физически тестове. Така окончателно стана ясно, че няма да попадне в групата за най-чакания мач в испанския футбол.

Френският национал бе подложен на критики, след като използва свободното си време за пътувания до Италия и Франция, въпреки че все още се лекуваше. Това предизвика негативни реакции сред част от феновете и медиите, които поставиха под съмнение отдадеността му към отбора в този ключов момент от сезона.

Липсата на Мбапе безспорно е сериозен удар за Реал Мадрид, тъй като статистиката му срещу Барселона е впечатляваща. Нападателят бележи средно на всеки 67 минути в двубоите срещу каталунците, което прави отсъствието му още по-чувствително за “кралете”.

Още: Милион евро за един скандал: Реал Мадрид не пожали Валверде и Чуамени след сблъсъка в съблекалнята