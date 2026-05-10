Трансферна бомба разтърси България: Цветан Соколов отказа милионите на Русия и Турция, за да играе в Бургас!

Бившият капитан на националния отбор по волейбол Цветан Соколов очарова цяла България с изненадващото си решение да подсили Дея Спорт през следващия сезон. 36-годишният волейболист е предпочел родната сцена пред примамливите предложенията от Китай, Русия и Турция. Новината бе потвърдена от собственикът и президент на бургаския тим д-р Александър Маджуров.

Цецо Соколов взриви волейболния свят с решението си да се завърне в България и да облече екипа на Дея Спорт

В кариерата на Соколов се открояват отборите на италианския Тренто, турския Халбанк, руските Зенит Казан и Динамо Москва. През изминалия сезон диагоналът носеше екипа на Халбанк и взе бронзовите медали в шампионата на Турция, заедно с треньора Радостин Стойчев.

Още: Алекс Николов блести в Шампионската лига по волейбол, Цецо Соколов не стигна на Халкбанк

„Да, подписахме с Цецо Соколов. Договорът е за една плюс 2 години. Постигнал е страшно много в чужбина, желанието му е да се прибере при семейството си в България. Избра Бургас, избра Дея, за което му благодарим", сподели пред “24 часа” д-р Маджуров.

Той допълни още, че се очаква селекцията на отбора да бъде окончателно завършена до края на май. В момента клубът води разговори както с двама чуждестранни състезатели, така и с няколко български волейболисти с цел подсилване на състава за новия сезон. От настоящия тим на Дея сигурни за момента остават Георги Братоев и Валентин Братоев, както и част от младите таланти, израснали в школата на клуба. Същевременно стана ясно, че Георги Димитров ще продължи да води отбора и през следващата кампания.

Още: Класата е вечна: Казийски и Соколов продължават да блестят в Турция