Еуфория на "Герена": Атанас Бостанджиев вдигна титлата и обяви, че тепърва предстои най-доброто за Левски!

10 май 2026, 15:40 часа 587 прочитания 0 коментара

Новият мажоритарен акционер на Левски Атанас Бостанджиев присъства на награждаването на “сините” по време на срещата им от Първа лига с Лудогорец. Финансовият благодетел изрази своята подкрепа към отбора от ложите на стадион “Георги Аспарухов”. Това е втората среща, на която бизнесменът присъства откакто заема новата си длъжност начело на тима.

Новият благодетел на "сините" обяви пълна подкрепа за клуба и се зарече да бъде по-близо до отбора

Бостанджиев сподели възхищението си от отбора и резултатите, които показват, а радостта, която изпитва в момента на връчването на бленуваната 14 години шампионска титла той определи като неописуема.

Атанас Бостанджиев

"Естествено, че това, което виждам, си струва всичко, което предстои да направя за този клуб. Супер очарован съм, тази радост не може да се измери, това е вътре в сърцето", сподели Бостанджиев пред екипа на БНТ.

На последвалия въпрос дали това за него, като дългогодишен привърженик на Левски, е сбъдната мечта, той отговори категорично, но заяви, че тепърва им предстоят още много поводи за щастие.

"Да, работим да постигнем още. Естествено, че предвиждам да съм по-близо до клуба", коментира Бостанджиев.

Жанина Колева
