Много кортизол и много малко допамин очаква Скорпион, Риби + още 2 зодии в сряда

Кортизолът е хормонът на стреса — той ни помага да реагираме на напрежението, но когато е в излишък, се превръща в нашия най-голям враг. Повишава тревожността, намалява концентрацията и ни прави раздразнителни. Допаминът, от друга страна, е хормонът на удоволствието и мотивацията — той ни кара да се чувстваме щастливи, удовлетворени и жизнени.

Утре обаче балансът между тях ще бъде сериозно нарушен за някои зодии. При тях кортизолът ще ври и кипи, а допаминът ще се крие някъде дълбоко под юргана.

Нека видим кои зодиакални знаци ще преживеят истински стресова сряда:

Овен

Овните ще се събудят с чувството, че светът е срещу тях. Всичко ще ги дразни — от трафика до най-безобидния коментар на колега. Кортизолът ще ги кара да избухват за дреболии, докато допаминът ще е в отпуск. Ще се хвърлят да решават няколко задачи едновременно и в един момент ще осъзнаят, че просто въртят на празни обороти.

Най-добре ще е да спрат за малко, да поемат дълбоко въздух и да си припомнят, че не всяка битка е тяхна. Ако успеят да се усмихнат на нещастието, денят може и да завърши не чак толкова зле.

Рак

Раците ще бъдат емоционален вулкан, готов да изригне при най-малкия повод. Ще им се струпат много ангажименти, а никой няма да им подаде ръка — поне така ще им се струва. Кортизолът им ще бушува като морски прилив, който не спира, а малките радости от ежедневието ще изглеждат далечни на хоризонта.

Денят ще ги изтощи психически, но и ще им покаже колко устойчиви могат да бъдат, когато нямат избор. Ако намерят време да се усамотят, дори само за половин час, ще почувстват, че напрежението започва да спада.

Скорпион

Скорпионите ще имат чувството, че някой е поставил грижите на целия свят на гърба им. Проблемите ще идват един след друг, а решенията ще се изплъзват от ръцето като мокра връв. Кортизолът ще превърне сряда в маратон от нерви, особено ако се опитват да контролират неща, които не зависят от тях.

Ще усетят, че всички всякаш ги провокират нарочно, и ще трябва да се сдържат да не избухнат. Малкият остатък от допамин ще се появи вечерта — под формата на хубав разговор или кратък миг на разбиране. Но денят определено ще играе ръченица по нервите им.

Риби

Рибите ще преживеят деня като в бавен филм, в който всичко се случва наопаки. Хората около тях ще са нервни, а те ще попиват чуждия стрес като гъба. Кортизолът ще ги накара да се чувстват виновни за неща, които не зависят от тях, а допаминът ще изчезне от тялото им.

Ще им се иска да избягат някъде, където няма телефони, имейли и драми. Но денят ще им даде важен урок — не могат да спасят всички, ако първо не спасят себе си.

Сряда няма да е ден за усмивки, а за тест за нервите и самоконтрола на някои от нас. Овен, Рак, Скорпион и Риби ще усетят как хормоните им си устройват химична война – с много кортизол и почти никакъв допамин. Добрата новина е, че след такава буря винаги идва лек ветрец – а утре ще им даде именно този шанс да си спомнят колко важно е да пазят вътрешното си равновесие.