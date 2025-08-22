Мощно Новолуние в Дева на 23 август сбъдва желани - ето как

Телецът навлиза в период, изпълнен с любовни вибрации. Новолунието в Дева разпалва искра на страстта и носи възможности за романтични начала. Ако сте необвързани, отворете се за нови познанства, а ако сте във връзка, сега можете отново да усетите топлината и близостта с партньора си. Лъв, финансовите въпроси излизат на преден план. Новолунието носи възможност за ръст на доходите чрез ново бизнес предложение, допълнителна работа или увеличение на заплатата. Възможно е да има и възможност за ценна покупка или инвестиция, която ще донесе дългосрочни печалби.

В събота, 23 август 2025 г., ще има Новолуние в Дева, първото от две последователни Новолуния в този практичен и ориентиран към детайлите знак. Такава ситуация – две последователни лунни начала в една и съща астрологична енергия – е рядка и много значима.

Акцентира се върху темата за рестартирането, връщането към основните ценности и прочистването на вътрешното и външното пространство. Ако някакъв опит за лична реорганизация или навик не е „успешен“ от първия път, септември ще ви донесе втори шанс.

Енергията на Дева носи нотка на аналитичност, прецизност и нужда да се подредят нещата. Това е време за по-задълбочено размишление върху това как живеем ден след ден – какво ядем, как мислим, как обслужваме себе си и другите. Това е знак, който обича структурата, природата, здравето, простотата и – конкретни резултати. Новолунието в Дева е идеално време за поставяне на намерения, които включват ежедневни ритуали, грижа за тялото, организация, работа, екология и създаване на устойчиви навици.

Каквото и да започнете сега – личен проект, промяна в рутината, ново умение или форма на лечение – има потенциал да донесе дълготрайни резултати, особено ако работите върху него последователно до март 2026 г., когато ни очаква пълнолуние в Дева.

Това Новолуние не само въвежда нова лунна фаза, но и предвещава началото на сезона на затъмненията, период, който винаги разтърсва основите на живота ни и ускорява вътрешните ни процеси. Затъмненията са известни с това, че ни водят през предизвикателства и внезапни промени, но именно чрез тези катаклизми ние намираме истинския си път. Те ни водят към преживяванията, необходими за най-голямо личностно израстване и духовна еволюция.

Друг изключително важен факт е, че това Новолуние се случва на нулевия градус на Дева. В астрологията тази позиция се свързва с прехода, с празнотата, в която старото се разтваря, а новото все още не се е образувало.

Този период често носи чувство на несигурност, тревожност или объркване. Сякаш сме в междинно пространство, където не можем ясно да видим какво предстои. Но именно тази празнота крие огромен потенциал. Тя ни насърчава да бъдем търпеливи и да се доверяваме, като същевременно отваря вратата към творчеството и възможността да предложим новите си идеи на света.

Най-доброто, което можем да направим, е да си поставим намерения, но да ги оставим отворени. Вместо да определяме точния резултат, е разумно просто да помолим Вселената да ни води по пътя към най-високия ни потенциал.

Това Новолуние е допълнително оформено от две небесни тела: Уран и Седна. Уран, планетата на изненадите и внезапните промени, е в квадратура с Новолунието. Неговото влияние носи доза непредсказуемост. Може да чувстваме, че земята се тресе под краката ни, че обстоятелствата около нас стават нестабилни или че се случват внезапни обрати. Уран винаги търси освобождение и пробуждане – макар и често чрез шок или внезапна промяна.

В същото време се активира енергията на планетата джудже Седна. Тя е свързана с темата за изоставянето и чувството за загуба, но също и с трансформацията чрез тази болка.

При това новолуние си струва да се запитате: „Трябва ли да се дистанцирам от хора или ситуации, които ме карат да се чувствам изоставен? Или трябва да намеря начин да ги трансформирам и излекувам отвътре?“

Отговорите ще бъдат различни за всеки. За някои изцелението ще дойде чрез пускане и раздяла, а за други - чрез възстановяване на връзката и работа върху нея.

Съветът за този период е да се откажем от нуждата за пълен контрол, да се грижим за собственото си здраве и рутина, да се отворим за творчески вдъхновения и най-вече да се доверим, че вътрешният ни глас ни води по правилния път.

Кога и как се пишат желания?

В първите 8 часа от Новолунието е най-мощният период да запишем своите до 10 на брой желания, които се отнасят само до нас (без да намесваме друг човек и така да влияем на избора му и свободната му воля).

Силните теми на това Новолуние в Дева са:

Работа - подкрепа, ефективната организация, реда, перфекционизма, служенето

Диетите, упражненията и контрола на теглото,

Детайлите,

Анализ

Критиката,

Желанието за приспособяване

Практичната помощ.

Здраве - храносмилане, чревния тракт, запек и диария, слънчевия сплит