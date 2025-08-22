Как игрите помагат на децата да се пазят в интернет?

Образователната кампания на Yettel използва метода на учене чрез преживяване, за да предаде важни послания за защитата онлайн

Новото издание на Digital Scouts стартира с обновена визия и две нови онлайн игри за децата от 7 до 18 години. Инициативата на Yettel в партньорство с Центъра за безопасен интернет помага на подрастващите да се ориентират бързо и уверено в онлайн пространството, за да се предпазят от различните заплахи. За новия формат и посланията на кампанията разговаряме с Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel.

Госпожо Колчева, Yettel даде старт на обновеното издание на кампанията Digital Scouts с призива „Ти си на ход“ и две нови онлайн игри. Към кого се обръщате с този призив и защо избрахте гейминг формата?

Digital Scouts е наша дългосрочна инициатива за безопасността на подрастващите в интернет още от 2019 г., а с призива се обръщаме към най-младите членове на обществото – децата и тийнейджърите. С посланието „Ти си на ход!“ ние искаме да насърчим подрастващите да бъдат проактивни относно защитата си в мрежата. Чрез различните ситуации, представени в игрите, им помагаме да взимат правилните решения сами, но и да знаят към кого да се обърнат за съвет или помощ.

Насоката за трансформацията на кампанията ни бе подсказана от самите младежи. Във времето Digital Scouts премина през различни формати – от игра в мобилно приложение, където децата търсят скрити локации и отговарят на въпроси относно сигурността в мрежата, до образователен куиз с участието на популярни инфлуенсъри в социалните мрежи. От няколко години, със специално разработени тематични интерактивни инсталации паралелно успяваме да извадим децата от онлайн средата, и чрез различни игри и предизвикателства си говорим с тях офлайн за безопасността в интернет. С мобилните инсталации участвахме в различни събития и това затвърди наблюденията ни, че знанията чрез игри и преживявания са по-трайни и ангажиращи.

Затова и тази година решихме да обновим кампанията Digital Scouts, като създадохме две нови онлайн игри, свободно достъпни на digitalscouts.bg. Едната е предназначена за по-малките от 7 до 13 години, а другата е за по-големите над 14 години. Така в нов формат и с обновена визия помагаме на децата да усвояват нови дигитални умения чрез разрешаване на различни загадки и предизвикателства.

Какви са целите на кампанията и кои всъщност са „дигиталните скаути“?

Digital Scouts е част от програмата ни „Безопасен интернет и развитие на дигитални умения“, а целта, която си поставяме с нея, е да ангажираме поне 40 хиляди деца по темата всяка година. Дигиталното образование е ключов приоритет за нас, а чрез тази инициатива се стремим да подсигурим защита за децата, като част от уязвимите групи в интернет. Важна роля затова имат и възрастните, разбира се. Работим активно с родителите и учителите, за да предадем чрез тях посланията за безопасно сърфиране, но и за да им помогнем самите те да се ориентират по-добре в бързо променящия се цифров свят.

Дигиталните скаути са децата, към които се обръщаме, и каним да се включат в кампанията. Както традиционните скаути изграждат практически умения чрез игра и приключения в природата, така искаме дигиталните скаути да се учат как да се защитават в онлайн среда, попадайки в различни ситуации. Така им даваме възможност да решават загадки и да се чувстват като герои и най-важното – правим ги активни участници, а не пасивни слушатели.

Интересите на децата се променят, когато порастват. Как успявате да ги ангажирате в различните възрастови групи?

Геймификацията ни позволява да поставим децата в реални ситуации и да ги предизвикаме сами да достигат до верните отговори. Двете игри са съобразени с възрастта и уменията на децата. За по-малките използваме пъзели, картинки и карти с герои, за да се доближим до ежедневието и интересите им. А за по-големите прилагаме популярния сред младата аудитория жанр криминално разследване, като им отправяме детективски задачи за разплитане на мистерия. Участниците получават достъп до смартфона на Ванеса – ученичка, станала жертва на онлайн атака, и трябва да разкрият кой и как се е опитал да злоупотреби с данните ѝ.

С двете игри искаме да насърчим децата да разчитат на собствената си преценка и съобразителност, както и да трупат ценни познания за опасностите в мрежата. Така не само докато играят, но и в реалния живот ще са способни да запазят и защитят своята онлайн сигурност. Освен това, всички деца, които завършат успешно съответната за тяхната възраст игра, могат да се регистрират в томболата ни с награди.

Споменахте ролята на родители и учители – според Вас кои други фигури имат авторитет в очите на децата?

Последните ни проучвания за дигиталните навици на подрастващите показват, че след семейството и училището, предпочитаното място за получаване на нови знания са социалните мрежи, където инфлуенсърите могат да бъдат истински ментори и примери за подражание на децата. От години ние работим успешно с редица създатели на съдържание, които се ангажират с каузата ни и помагат да достигнем до повече младежи.

Тази година посланици на кампанията са Стан, Стефи и Алексчето, които припознаха темата и ще представят не само полезни съвети и „хакове“ на младите, но и ще споделят личните си истории и опит относно защитата в интернет.

Как успявате да достигнете до децата и тийнейджърите?

Споменах вече интерактивните инсталации с игрови елемент в рамките на събития и активности в училищата – те са изключително полезни с това, че предразполагат за групови занимания, включително под супервизията на възрастен. За мен най-интересни са моментите, когато на база въпросите в играта, дете споделя, че според него знае верния отговор, защото вече е попадало в подобна ситуация. Това за нас е не само възможност да разберем как постъпват младежите, но е и правилният момент за иницииране на допълнителен разговор – какво е можело да бъде направено по-добре, споделили ли са с правилните хора (родител, учител), помогнали ли са подобен случай да не се повтори за приятелите им (чрез докладване в дадена социална мрежа или пък чрез връзка с Центъра за безопасен интернет).

Говорейки за достигане до младежите, допълнително тази година надградихме и онлайн комуникацията като създадохме Digital Scouts Squad – броудкаст канал към Instagram профила на Yettel, посветен на безопасния интернет. Тримата инфлуенсъри, посланици на кампанията, също се присъединяват към отбора на дигиталните скаути и ще споделят в канала ценни съвети за справянето с онлайн измами, управление на дигитален имидж и защита на личните данни. За абонатите на канала са предвидени и ексклузивни игри и томбола с награди.

Върху кои теми и онлайн рискове се фокусирате тази година и на какво искате да научите децата с тях?

Стараем се да надграждаме темите ежегодно, за да сме релевантни към рисковете, породени от начина, по който младите общуват и се забавляват в интернет. Фокусираме се най-общо върху три области. Първата е защитата на личните данни – учим децата да създават силни пароли, да защитават профилите и устройствата си, и да бъдат особено внимателни при разговори с непознати. Обръщаме внимание и на т.нар. „catfishing“ – ситуации, при които хора се представят за други в интернет, и стават все по-срещани сред младите. Втората ключова област е изграждането на критично мислене – в епохата на дезинформацията е от съществено значение подрастващите да умеят да разпознават фалшиви новини, фалшиви профили и подвеждащо съдържание. Третата област са онлайн заплахите – включително как да се справят с обидни или заплашителни съобщения и как да разпознаят фишинг атаки, които стават все по-сложни и трудни за идентификация. Особено внимание отделяме на управлението на дигиталния образ и превенцията срещу тормоз и неподходящо съдържание.