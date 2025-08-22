Войната в Украйна:

Израел предупреди: Няма да се поколебаем да унищожим град Газа до основи

Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че град Газа може да бъде унищожен, ако палестинското ислямистко движение "Хамас" не приеме условията на Израел. Израелският министър направи изказването си в момент, в който Израел се подготвя за мащабна офанзива в Газа.

След като премиерът Бенямин Нетаняху каза, че ще нареди на армията да завземе град Газа, Израел Кац предупреди, че най-големият град в палестинския анклав може да се "превърне в Рафах или Бейт Ханун" – райони, които бяха разрушени в по-ранни етапи на войната, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА. 

"Портите на ада скоро ще се отворят за убийците от "Хамас" и изнасилвачите в Газа, освен ако не се съгласят с условията на Израел за спиране на войната", написа Кац в социалната мрежа "Екс".

По този повод и "Вашингтон пост" коментира, че Израел, който според собствените му оценки вече контролира 75% от Ивицата Газа, "се движи с пълна сила към завладяването на град Газа".

Израел Кац повтори исканията на Израел за примирие: освобождаване на всички заложници и пълно разоръжаване на "Хамас". Групировката заяви, че ще освободи заложниците в замяна на край на войната, но отказва да се разоръжи, ако не бъде създадена палестинска държава.

