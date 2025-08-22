Потвърдено: Ливърпул ще има поне още един входящ трансфер преди затварянето на прозореца

Английският шампион Ливърпул най-вероятно ще успее да привлече защитника на Кристъл Палас Марк Гехи. Това се потвърди, след като президентът на "орлите" Стив Париш призна, че играчът ще бъде продаден през това лято, ако не пожелае да поднови договора си. Капитанът на Кристъл Палас вече бе ясен в намерението си, че няма да подпише и иска да премине в Ливърпул, а от "Анфийлд" се очаква да платят за него сума от порядъка на 35 млн. паунда.

Кристъл Палас е притиснат да продава Марк Гехи

"Ако Марк Гехи иска да подпише нов договор, може да остане. Ако не иска да да го направи, ще трябва ние да разгледаме възможностите. Трудна ситуация. Ако сте в Европа, финансовите правила са много по-строги, отколкото във Висшата лига. Не е идеалната ситуация за един клуб играчите да напускат като свободни агенти. Това е ситуация, която трябва да разгледаме в следващите 11 дни", заяви Периш.

Още: Арне Слот разкри за проблемна зона в състава на Ливърпул - остана без играчи на ключова позиция

Има вероятност обаче Палас да задържи бранителя до края на трансферния прозорец и да го продаде в последния момент, за да може мениджърът Оливер Гласнер да го използва до последно."Знам само, че ако Марк си тръгне и не е на разположение за Фредерикстад, ще имаме големи проблеми. Това е съвсем ясно. Не можем да регистрираме никого. Така че от моя страна, той трябва да остане", каза Гласнер.

"В момента нямаме свободен централен защитник. Ако Марк си тръгне, ще пробвам обувките си, защото бях централен защитник и това може да е добър вариант. Ще помисля за това", добави още мениджърът на Палас. Иначе Ливърпул опитва да привлече и Александър Исак от Нюкасъл, но там не е сигурно дали сделката ще се осъществи, след като "свраките" на практика блокираха трансфера му в Ливърпул.

Още: Футболистът на Ливърпул, който може да се превърне в "следващия Кевин де Бройне"