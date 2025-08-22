Войната в Украйна:

Почина работникът, получил изгаряния след инцидент в завод "Арсенал"

Почина 53-годишният багерист, който пострада тежко при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък, съобщи БГНЕС. Въпреки двудневните усилия на лекарите от Клиниката по изгаряния към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където работникът беше транспортиран, мъжът е загубил битката за живота си. ОЩЕ: Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал", работник е с тежки изгаряния

За фаталния инцидент

Припомняме, че инцидентът стана в сряда (20 август) около 11:15 часа. По първоначална информация багерът, управляван от работника, се е запалил, докато той е пренасял отпадъчен материал на територията на оръжейницата.

Според очевидци, мъжът не е успял да излезе своевременно от горящата кабина.

Веднага след инцидента пострадалият беше транспортиран по спешност в специализираната клиника в Пловдив с над 50% изгаряния по тялото и в критично състояние. От ръководството на завода заявиха в официално прессъобщение, че мъжът е с повърхностни изгаряния.

По случая е образувано досъдебно производство.

Районната прокуратура в Стара Загора работи по изясняване на инцидента. Назначени са експертизи и се разпитват свидетели.

