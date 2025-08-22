Войната в Украйна:

Халф на Лудогорец разкритикува тима след издънката срещу Шкендия в Лига Европа

Един от основните полузащитници на Лудогорец Дерой Дуарте разясни защо „орлите“ се издъниха срещу Шкендия Тетово в първия мач от плейофната фаза на Лига Европа. Както е известно, разградчани поведоха с 1:0, но след това допуснаха пълен обрат и загубиха с 1:2 при гостуването си в Скопие. Реваншът между двата тима е насрочен за следващата седмица като ще се състои на стадион „Хювефарма Арена“.

Дуарте, който отбеляза гола за Лудогорец, призна, че той и съотборниците му не са подценили съперника. По думите на полузащитника след отбелязаното попадение „орлите“ е трябвало да натиснат своя съперник, но вместо това са загубили много топки и са позволили на Шкендия да организира много контраатаки.

"Вярвам, че можем да продължим напред" 

„След първия гол не натиснахме достатъчно. Загубихме много топки и позволихме на Шкендия да направи твърде много контраатаки. Това им даде увереност и успяха да вкарат два гола. Не, не мисля, че имаше подценяване от наша страна. Просто не бяхме достатъчно добри. Често губехме топката, а съперникът се възползва и има класни футболисти“.

Лудогорец

„Аз лично не ги подцених. Шкендия беше по-острият отбор и затова загубихме. Трябва да спрем да губим толкова лесно топката и да бъдем по-агресивни. Имаме качество и с подкрепата на феновете вярвам, че можем да продължим напред“, заяви халфът на Лудогорец.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
