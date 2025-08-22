Васил Найденов с официална позиция за скандала със Стефан Димитров: Не съм нарушил закона

Големият български певец Васил Найденов излезе с официална позиция за скандала с легендарния композитор Стефан Димитров. Припомняме, че в началото на месец август стана ясно, че Димитров е забранил на Найденов чрез нотариална покана да изпълнява 20 песни, сред които някои от най-големите хитове в репертоара му, като "Сбогом, моя любов", "По първи петли", "Там, след края на света", "Казано честно, всичко ми е наред", "На случайна гара" и други.

Причината за спора между двамата е песента "Там, на завоя", за която Димитров твърди, че Васил Найденов неправомерно изпълнява заедно с братя Аргирови.

Официална позиция на Васил Найденов

Днес Васил Найденов излезе с официална позиция за скандала, публикувана през "24 часа", в която обяснява как стоят нещата. "Категорично заявявам, че не съм нарушил Закона за авторското право и сродните му права и никога не бих си позволил, както Стефан Димитров твърди пред различни медии: "20 песни съм му написал и не съм взел една стотинка от него". През дългогодишната ми кариера съм бил пианист, певец, бекграунд вокалист, текстописец, аранжор, композитор. Имам авторски песни и безкрайно уважавам труда на всички, с които съм работил - композитори, автори на текстове, поети, както и аранжорите, които понякога коренно преобразяват едно произведение. Безкрайно уважавам всички творци и не бих си позволил да омаловажа труда им и да бъда некоректен финансово и творчески към когото и да било от тях. Това важи в пълна сила и относно музиката на г-н Стефан Димитров, с когото имаме десетилетна история на творческо сътрудничество и с когото ме свързва дълбоко приятелство, което е спомогнало за създаването на тези песни и за техния дълъг музикален живот.", пише Найденов.

Той признава, че знае много добре колко е трудно да се произведе една българска песен, да стане популярна в медиите и "понякога да остане във времето и да се пее от три поколения в България и чужбина, което не се среща толкова често дори в световния музикален бизнес, в който се влагат милиони." "Бил съм от всички страни на барикадата, изпитал съм труда на всеки един от тях, поставям се на тяхно място, продължавам да работя доста активно на моята възраст по сцените на България и в чужбина. Благодаря на публиката за препълнените зали, за което съм им длъжен. Това е моят живот!", емоционално споделя Васил Найденов.

Той подчертава, че нито една институция не е наложила забрана върху неговите изпълнения. "Аз не съм организатор на концертите, в които участвам. Те се осъществяват от промоутъри или частни организатори, които от своя страна имат законовото задължение да уреждат всички необходими авторски права чрез съответните лицензиращи организации. Проверих и се уверих, че МУЗИКАУТОР събира и изплаща възнаграждения от лицензирани концертни прояви на авторите - български и чуждестранни, в рамките на месец от заплащането им от организаторите. Както твърди и законът - моята роля е единствено на изпълнител и не следва да ми бъде вменявана отговорност за спазването на авторските права в събитията, в които пея."

Конкретно за песента "Там, на завоя" Найденов уточнява: "В песента "Там, на завоя" аз и г-н Стефан Димитров сме съавтори съгласно регистрацията на песента в "Музикаутор" още от 11 февруари 2025 г. и устното потвърждение на г-н Димитров от същия месец пред братя Аргирови, които също участват в тази песен като изпълнители и продуценти. Същото съм заявявал многократно в редица мои участия в БНТ, БТВ, НОВА, Дарик радио и много други радиостанции, заедно с братя Аргирови. Именно затова смятам, че този въпрос не бива да е предмет на медийни обвинения."

Официалната позиция на Васил Найденов завършва емоционално: "Благодаря на публиката, която повече от 40 години е мой верен спътник. Ще продължа кариерата си с отговорност и чест, така както винаги съм го правил. Изкуството не може да бъде забранено. То живее там, където има сърце."

От юридическия екип на певеца също са изпратили до "24 часа" документи и изявление, в което се потвърждава, че дължимите възнаграждения към Стефан Димитров са изплащани през "Музикаутор".