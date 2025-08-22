Две жени се удавиха на Южното Черноморие

За два нови случая на удавници по българското Черноморие, съобщи полицията в Бургас. Удавили са се две жени, едната е чужда туристка. Първият инцидент от вчера се е случил около 12:51 часа. Полицаите в Царево получили сигнал от района на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол. В морето се е удавила 56-годишна жена от София.

Вторият инцидент се е разиграл около 13:20 часа в района на южния плаж на Поморие пред комплекс "Феста Панорама". В морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишна финландска гражданка, пристигнала в България на 16 август със съпруга си, пише БГНЕС.

Телата на двете жени са откарани в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас за аутопсия. Работата по случаите продължава.

Инциденти по морето

Трима души са се удавили по Българското Черноморие на територията на област Бургас предходния ден, като като първият е регистриран в Созопол, вторият в Приморско, а третият край Царево.

В Созопол се е удавила 72-годишна жена от София, в Приморско на северния плаж се е удавил 35-годишен чешки турист, а в Царево - 41-годишен мъж от София.