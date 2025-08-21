Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на луната на 22 август 2025 г. Слънцето в Дева ни носи подаръци

21 август 2025, 20:00 часа 0 коментара
Съдържание:

На 22 август 2025 г. Луната е намаляваща. 29-и лунен от 5:23 ч. На този ден Слънцето навлиза под влиянието на знака Дева и това е важен момент, който  ще повлияе на живота на всеки. Сега всичко наоколо ще започне да гравитира повече към рутината, която не е толкова приятна, но стабилна. Слънцето в Дева призовава всички да приемат по-сериозно своите отговорности: не забравяйте за плановете и обещанията, които сте дали на някого.

Новолуние на 23 август 2025 г. - Важни съвети за всички зодии

Рационално и прагматично

Вие самите ще почувствате, че сте започнали да подхождате към решаването на някои въпроси по-рационално и прагматично. Подобно подреждане може да има положителен ефект върху много области от живота. Вашата производителност ще стане многократно по-висока, а спазването на правилата ще стане много по-лесно. Сега е отличен момент да систематизирате целия хаос и да разпишете планове за близкото бъдеще. Звездите ви съветват да подредите нещата както преносно, така и буквално.

Лунен календар за 2025 г.

Сънища и подстригване

В никакъв случай не се постригвайте в този лунен ден. Сънищата в двадесет и деветия лунен ден ще бъдат трудни и неприятни, но не се поддавайте на страховете си. Те са просто илюзия във вашето подсъзнание.

Пълнолуние 2025 година      

