Войната в Украйна:

България остана без представител на US Open, след като Вики Томова отпадна в квалификациите

22 август 2025, 11:02 часа 204 прочитания 0 коментара
България остана без представител на US Open, след като Вики Томова отпадна в квалификациите

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова пропусна два мачбола и загуби във втория кръг на квалификациите при жените на Откритото първенство на САЩ.

Поставената под номер 5 в схемата на пресявките Томова допусна обрат и отстъпи пред белгийката Хане Вандевинкел с 6:3, 5:7, 4:6 за 2:42 часа на корта.

Григор Димитров няма да участва поради контузия 

Българката доминираше в първата част и със серия от четири поредни гейма поведе в резултата. Във втория сет тя имаше аванс от 5:3, а в десетия гейм пропусна два мачбола. Съперничката й успя да преодолее пасив от 3:5 и след четири поредни спечелени гейма да изравни резултата. В решителната трета част Томова поведе с 4:2, но загуби следващите четири гейма, а с това и срещата.

Виктория Томова

Двете си размениха по шест пробива в двубоя, но Вандевинкел записа 29 печеливши удара срещу 18 за Томова, която е 97-а в световната ранглиста на УТА.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

С това българското участие на сингъл на Откритото първенство на САЩ приключва, тъй като Григор Димитров няма да играе поради контузия.

ОЩЕ: Гришо се срина с още 4 места в световната ранглиста, ще е аут от Топ 30 след US Open

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Григор Димитров US open Виктория Томова информация 2025
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес