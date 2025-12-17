Мощно новолуние в Стрелец на 20 декември сбъдва желания - ето как

Кога и как се пишат желания?

Съвет на месеца : Водете се от сърцето си, а не от егото си.

Какво означава за вас Новолунието в Стрелец

Новолунието в събота, 20 декември 2025 г., настъпва в огнения знак на Стрелец, канейки ви да прегърнете обновлението чрез свобода, честност и изследване. Тази лунна луна е мощна точка на нулиране, която ви подтиква да освободите това, което ви ограничава, и смело да стъпите в нови приключения, които са в съответствие с вашата истина. С експанзивен Юпитер, Стрелец, управляван от този населен Юпитер, това Новолуние разпалва оптимизъм и жажда за открития, напомняйки ни, че мъдростта идва не само от ученето, но и от житейския опит.

Митология на стрелеца

В гръцката митология Стрелецът е свързан с кентавъра Хирон, мъдрият учител и лечител, който е преодолял пропастта между смъртния инстинкт и божествената мъдрост. Това Новолуние канализира двойствеността на Хирон – едновременно дива и философска – насочвайки ни към изцеление чрез учене, честност и духовен растеж. Под това лунно влияние ни се напомня да насочваме стрелите си по-високо, към стремежи, които отразяват нашата автентична същност.

Овен

Това Новолуние активира вашия девети дом на пътувания и висше образование, вдъхновявайки смели скокове в учене, приключения или духовни изследвания. Поставете си намерения за разширяване на хоризонтите си – независимо дали чрез нов курс, далечна връзка или дългосрочна визия.

Телец

За вас, Телец, това Новолуние попада в осмия ви дом на интимност, споделени ресурси и трансформация. Време е да промените начина, по който подхождате към уязвимостта, дълговете или съвместните ангажименти. Освободете се от страховете, свързани с контрола, и встъпете в по-дълбоко доверие със себе си и с другите.

Близнаци

Тази лунна седмица подчертава вашия седми дом на взаимоотношенията, поставяйки нов акцент върху партньорствата и споразуменията. Ако сте необвързани, може да разцъфтят нови връзки; ако сте в партньорство, това е шанс да се ангажирате отново с честност и споделени цели.

Съвет на месеца : Изберете истината пред това да угаждате на другите.

Кристал : Розов кварц – за любов и автентична връзка.

Рак

Новолунието във вашия шести дом ви подтиква да пренастроите рутините, навиците си за здраве и работните си системи. Съсредоточете се върху привеждането на ежедневния си ритъм в съответствие с дългосрочните си цели, като изградите структура, която подкрепя вашето емоционално и физическо здраве.

Съвет на месеца : Малките стъпки създават трайна промяна.

Кристал : Карнеол – за жизненост и мотивация.

Лъв

Това Новолуние осветява вашия пети дом на любов, творчество и радост. Това е момент да разпалите отново страстта, да прегърнете играта и да поемете рискове, за да изразите себе си напълно. Романтичното начало или творческите пробиви са благоприятни.

Кристал : Цитрин – за радост и творчески поток.

Дева

За теб, Дева, Новолунието раздвижва четвъртия ти дом, свързан с дома, корените и емоционалната основа. Новото начало може да включва семейна динамика, жилищни пространства или вътрешно изцеление. Постави си намерения за създаване на стабилност, която подхранва духа ти.

Съвет на месеца : Изградете си убежище, където растежът се чувства безопасен.

Кристал : Лунен камък – за емоционален баланс и обновление.

Везни

Тази лунна седмица попада в третия ви дом на комуникацията, идеите и връзките. Тя ви насърчава да казвате истината си, да изследвате писането или ученето и да укрепвате връзките си с братя и сестри или съседи. Думите ви сега притежават необичайна сила.

Съвет на месеца : Изразявайте истината си с яснота и грация.

Кристал : Содалит – за фокус и автентично изразяване.

Скорпион

Новолунието активира втория ви дом на парите, самооценката и ценностите. Възможно е финансово нулиране, заедно с по-дълбоко осъзнаване на това как талантите ви могат да бъдат използвани по-смислено. Приведете ресурсите в съответствие с визията на душата си.

Съвет на месеца : Инвестирайте в това, което потвърждава вашата стойност.

Кристал : Пирит – за изобилие и увереност.

Стрелец

Това е вашето лично Новолуние, Стрелец – космически подарък за рожден ден в първия ви дом на идентичност и себеизразяване. Започва нова глава: поставете си смели намерения за това как искате да се появите в света през следващата година.

Съвет на месеца : Осмелете се да живеете като най-истинската версия на себе си.

Кристал : Лабрадорит – за трансформация и смело себеизразяване.

Козирог

За Козирог, това Новолуние попада в дванадесетия ви дом на завършвания, мечти и духовност. Време е за приключване, размисъл и изцеление. Обърнете внимание на интуицията си и си поставете намерения за освобождаване от цикли, които вече не служат.

Съвет на месеца : Доверете се на тишината – тя пази вашите отговори.

Кристал : Аметист – за духовна яснота и освобождение.

Водолей

Тази лунна звезда свети във вашия единадесети дом на приятелства, цели и общности. Очаквайте ново начало в социалния си кръг или обновена визия за дългосрочните ви мечти. Сътрудничеството може да отвори мощни нови врати.

Съвет на месеца : Свържете се с тези, които вдъхновяват растеж.

Кристал : Аквамарин – за доверие, приятелство и визия.

Риби

Новолунието енергизира вашия десети дом, свързан с кариерата и обществената репутация, подготвяйки почвата за нови професионални начала. Поставете си смели намерения относно лидерството, целта и наследството, което искате да оставите.

Съвет на месеца : Влезте във видимост – вашите дарби са необходими.

Кристал : Прозрачен кварц – за фокус и усилване на намеренията.

В първите 8 часа от Новолунието е най-мощният период да запишем своите до 10 на брой желания, които се отнасят само до нас (без да намесваме друг човек и така да влияем на избора му и свободната му воля.

Най-силните теми на Стрелеца:

- Търсене на истината, молитва и висше направление,

- Честност, директна комуникация,

- Природата и връзката с нея,

- Интуиция,

- Спокойствие на ума,

- Авантюризъм,

- Пътувания в чужбина,

- Добри очаквания,

- Закона - адвокати, съдебни процедури, договори;

- Оптимизъм,

- Приятелство,

- Късмет,

- Щедър дух;

- Висшето образование.

Но и небрежността, самодоволството, крайностите, екстравагантността, грубата комуникация.

Здраве - горна част на краката, бедра, черен дроб.