Избит зъб, счупени ребра, мъчения: Руски затворник-войник разказва какво става в руската армия

"Избиха ми зъб, счупиха ми две ребра и ме хвърлиха в яма". Оцелял войник – автор на видео за 102 затворници, изчезнали по време на войната – е бил измъчван в мазе и разказва за съдбата на своите другари. Той дезертира от руската армия и се укрива. Военна полиция го е търсила.

Хронологията на историята

През октомври 2024 г. ASTRA съобщи, че 102 от 108 затворници, подписали договор с военно поделение 40463 във Волгоградска област, са изчезнали. Всички те са изпратени в Луганска област на Украйна. По пътя затворник с позивна "Симон" (Арам Симонян) е записва видео с войниците. Година по-късно той се свързва с редакцията на руското издание, споделяйки подробности за изчезването на своите другари, мъченията в мазето и бягството си от фронта.

"Как е възможно да са изчезнали по време на бой? Те са мъртви, мъртви след обстрел. Невъзможно е да са изчезнали при операция, тъй като казахме на командирите, че този и онзи са загинали тук-там. Но ръководството не се интересуваше и понеже говорехме толкова много, ни измъчваха и биеха, копелетата", разказва Симонян.

Историята на 39-годишния Симонян - той влиза в затвора за шофиране на коли под наем, в една от които са открити наркотици. Получава деветгодишна присъда. Докато е още в предварителния арест, се разболява от хепатит и през 2023 г. е изпратен в поправителна колония № 24 във Волгоградска област. Там, на 22 април 2024 г., Симонян подписва договор с руското военно министерство и на 24 април, заедно с около 110 други затворници, е изпратен във Волгоград. На всички са конфискувани банковите карти, телефоните и паспортите, като им е дадено само копие от военните им билети. Така на 5 май той се озовава на позиция на границата между Луганска и Донецка области. Оттам две групи от по осем мъже в две бойни машини на пехотата (БМП) тръгват на бойна мисия към Берестово.

"Те [Въоръжените сили на Украйна] спряха БМП с артилерия и опустошиха пехотата с FPV дронове. Командирът на батальона ни каза: "Майната ви, скапано месо, скапани затворници, всички ще умрете тук". Станах и казах, че няма да умра тук. За това веднага ме изпратиха на щурмова задача. Казах, че не мога да водя щурма, зрението ми е лошо, не съм военен, мисията е невъзможна. Избиха ми зъб, счупиха ми две ребра и ме хвърлиха в яма; има живи свидетели на всичко това. Стреляха в краката ми", разказва Симонян.

Мъжът е държан в яма близо до "къщичка за птици" близо до Берестово, където командир от Ростовска област с позивна "Каспер" се "упражнявал" с електрошок върху него. След това Симонян е затворен за 10 дни в мазето на порутена триетажна сграда близо до Комишуваха. Симонян разказва за свой другар, който бил с него и починал - ранен, но мъчен, заливан с вода, бит.

Според него командирът на батальона от първи наказателен отряд Алексей Корчагин, с позивна "Капа", е стрелял по хора. ASTRA многократно е писала за Корчагин - той е заподозрян, че си служи с мъчения и е убивал хора, включително руски войници. Симонян разказва дори за случай, при който на опълчил се на "Капа" руски войник е закачена граната, щифтът е бил издърпан и войникът хукнал да бяга, граната се взривила, а остатъците от тялото били изложени за назидание.

През лятото на 2024 г. Симонян е ранен два пъти – в крака и ръката. След като е изписан от болница, отпускът му е удължен с 45 дни, но командирите (позивни "Жадният" и "Златният") не повярвали, започнали да заплашват да го предадат за наказание заради неправомерно отсъствие. Тогава военна полиция потърсила Симонян на адреса му в Пятигорск. Охранителна камера заснела момента, в който офицер от военна полиция напръскал вратата с лютив спрей. Симонян казва, че наемателката, която се върнала от работа след това, е получила изгаряния по ръцете и лицето си, когато се е опитала да влезе в сградата. А той продължава да се крие.

