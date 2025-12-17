Студентската инициатива "STOP" поиска по-високи стипендии, промени в Изборния кодекс и работа

Представители на Студентската инициатива "STOP" се обявиха за по-високи академични стипендии, провеждане на честни избори с машинно гласуване и промяна в Изборния кодекс в рамките на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София. От думите им стана ясно, че инициативата е започнала още през юли, когато бе обявено увеличаването на таксите за някои специалности в университетите, поради което инициаторите са започнали разговори със студенти от различните градове.

"Не трябва да се примиряваме с малкото, което постигнахме. Младите и студентите имат проблеми, на които не се обръща внимание. Излизаме с ясни искания към властта", обърна се студентът Георги Петков по време на равносметката на участието си в протестите на 1 и 10 декември в столицата. "Протестите доказаха, че младите не са апатични към случващото се в страната. Това несъгласие с начина на управление бе натрупано през много години. Дистанцираме се от партийни влияния и сме непартийна организация", каза още Петков.

По-високи стипендии

"Стипендията трябва да е стимул за студента. Когато се вдигнат, тогава ще постигнем огромна стъпка в подобряване начина на живот на студентите", обясни студентът от инициативата Мартин Филипов. По думите му тези добавки трябва да започват с успех 5.00 и да бъдат обвързани с минималния праг на бедност, а максималната стипендия за студент да е обвързана с минималната работна заплата.

"Настояваме да се премахне и практиката за неплатен стаж, тъй като за европейска страна е унизително да се очаква от студента да работи на пълен работен ден и да не получи възнаграждение. Сред политиките, които искаме да се въведат в българското образование, е провеждане на задължителен стаж от втори курс за голяма част от специалностите, като това се гарантира от университета. Това би стимулирало университета да си комуникира с бизнеса и с държавни институции", добави Георги Петков.

"Един от ключовите проблеми е ниската стипендия, която заробва студента и го подтиква да работи по време на неговото студентство. Така той не може адекватно да участва в лекциите и обученията си и цялата идея на висшите учебни заведения се губи. Стипендията трябва да се използва като инструмент за финансова независимост на студента", каза Мартин Филипов. Друг проблем е премахването на квотите за получаване на стипендии, които не позволяват повече от определен брой хора да се класират, обясни още той. По думите му тези реформи целят подобряване на живота на младите хора в България, за да останат тук и да допринасят за трудовия пазар. Дялът, който отива за образование, е един от най-ниските в Европа – около 4 %, като средно за ЕС е 5 %, заяви Филипов.

Политически искания

Младите хора поставиха и политически искания, като изразиха подкрепа за изцяло машинното гласуване и двойно потвърждение от бюлетини и от машини. "Машината трябва да принтира бюлетината, поставена в урната и едновременно да преброява гласуванията. Смесеният вариант с хартия и машини затрудня всички, процесът е бавен и по-скъп, а при машинното гласуване ще се намали броят на невалидните бюлетини", каза Галимир Костадинов. Съществува разлика в списъците на ГРАО и НСИ, затова нашето предложение е списъците на ГРАО да се актуализират, за да разберем каква действителност е избирателната активност, добави той.

"Искаме да бъдем студенти, а не работници, настояваме за високи стипендии и подкрепа за всички висши училища", каза Иван Копривчин. Ще адресираме исканията си в писма до всички институции, има достатъчно време да бъдат изпълнени. За нас 10 януари е разумен срок, в който те да бъдат удовлетворени, допълни той.

