Спорт:

"Всякакви методи срещу Пеевски са позволени": МЕЧ обещаха още бой в НС (ВИДЕО)

17 декември 2025, 13:12 часа 514 прочитания 0 коментара
"Всякакви методи срещу Пеевски са позволени": МЕЧ обещаха още бой в НС (ВИДЕО)

"Това е бъдещето. Всякакви методи срещу Пеевски са позволени", заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите след като по-рано се сблъска с депутат от "ДПС - Ново начало" в пленарна зала, обяснявайки пред медиите, че депутатът го е нападнал от нищото и най-вероятно е било заради негово интервю по-рано, като го заплашвал словесно и "гърдите му висяли над главата му".

"Около 40-50 секунди го търпях, след това се наложи да го отстраня. Това е най-малкото, което можеше да стане, даже добре, че дясното не влезна, защото щеше да спи още", каза Василев. Той уточни, че това, което депутатът на Пеевски му е казал, било нелицеприятно, като според Василев използва малоазиатски думи.

Радостин Василев счита поведението си за нормално

На нъпрос дали е нормално поведението му, Василев попита дали е подходящо този депутат да присъства в зала. Според него той не е измран, а е с "купени цигански гласове". 

"Всякакви методи вече срещу Пеевски и наглостта им са позволени. Тепърва трябва да се бият и да се изхвърлят от парламента", смята Василев. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От думите му стана ясно, че той не е получил санкция, защото е бил нападнат. ОЩЕ: Бой в парламента: Радостин Василев и депутат на Пеевски се ритат (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Радостин Василев бой в парламента 51 Народно събрание ДПС ново начало МЕЧ
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес