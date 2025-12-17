"Всякакви методи срещу Пеевски са позволени": МЕЧ обещаха още бой в НС (ВИДЕО)

"Това е бъдещето. Всякакви методи срещу Пеевски са позволени", заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите след като по-рано се сблъска с депутат от "ДПС - Ново начало" в пленарна зала, обяснявайки пред медиите, че депутатът го е нападнал от нищото и най-вероятно е било заради негово интервю по-рано, като го заплашвал словесно и "гърдите му висяли над главата му".

"Около 40-50 секунди го търпях, след това се наложи да го отстраня. Това е най-малкото, което можеше да стане, даже добре, че дясното не влезна, защото щеше да спи още", каза Василев. Той уточни, че това, което депутатът на Пеевски му е казал, било нелицеприятно, като според Василев използва малоазиатски думи.

Радостин Василев счита поведението си за нормално

На нъпрос дали е нормално поведението му, Василев попита дали е подходящо този депутат да присъства в зала. Според него той не е измран, а е с "купени цигански гласове".

"Всякакви методи вече срещу Пеевски и наглостта им са позволени. Тепърва трябва да се бият и да се изхвърлят от парламента", смята Василев.

От думите му стана ясно, че той не е получил санкция, защото е бил нападнат.